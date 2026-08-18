Un fragment din moaștele Sfintei Elisabeta Brâncoveanu a fost adus la Biserica Domnița Bălașa din București

Un fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta (Safta) Brâncoveanu a fost adus luni la Biserica Domnița Bălașa – Paraclis Patriarhal din București și așezat spre a fi cinstit de către credincioși.

Odorul a fost dăruit în cadrul ceremoniei desfășurate duminică la Mănăstirea Văratec, unde a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec.

Fragmentul a fost înmânat părintelui Ștefan Ababei, parohul Bisericii Domnița Bălașa și consilier patriarhal la Sectorul stavropighii patriarhale și centre sociale al Administrației Patriarhale.

Darul are o semnificație aparte pentru lăcașul de cult bucureștean, întrucât Sfânta Cuvioasă Elisabeta Brâncoveanu a întemeiat un așezământ social-filantropic în zona Bisericii Domnița Bălașa.

Reprezentanții paraclisului patriarhal au descris aducerea sfintelor moaște drept un moment istoric pentru comunitate, fiind „locul pe care sfânta cuvioasă l-a iubit și i-a purtat de grijă”.

„Îi rugăm pe Sfinții nostri Ocrotitori, să vegheze asupra noastră și să se roage Bunului Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!”, se mai arată în postarea publicată pe pagina oficială de Facebook a bisericii bucureștene.

Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec se numără printre cele 16 femei românce cu viață sfântă care au fost canonizate anul trecut. Proclamarea generală a avut loc în datat de 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Facebook / Aşezămintele Brâncoveneşti Domnița Bălaşa