La Mănăstirea Cernica a avut loc deschiderea simpozionului dedicat Rugului Aprins și părintelui Andrei Scrima

La Mănăstirea Cernica din județul Ilfov a avut loc marți deschiderea simpozionului dedicat Rugului Aprins și părintelui Andrei Scrima.

Sesiunea inaugurală a fost precedată de oficierea Acatistului Rugului Aprins în Biserica „Sfântul Nicolae” a așezământului monahal, unde au fost prezenți clerici, monahi, teologi, cercetători și oameni de cultură.

La manifestare a participat și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a evidențiat personalitatea arhimandritului Andrei Scrima și legăturile acestuia cu importante figuri ale monahismului și spiritualității ortodoxe românești.

„Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez în ceea ce privește pe Părintele Andrei Scrima ar fi acela al prieteniei și al iubirii lui față de lumea duhovnicească. El era un om deschis pentru cultură, el citea foarte mult. Când a intrat ca frate în obștea de la Antim, era deja absolvent de studii universitare”, a spus Preasfinția Sa.

„Mulți dintre monahii de la Antim, știind preocuparea lui pentru carte, pentru cuvinte, au știut că ascultarea de bibliotecar era cea mai potrivită”.

În apropierea marilor duhovnici ai epocii

Ierarhul a arătat că viitorul arhimandrit a intrat în contact cu o serie de personalități care au marcat profund monahismul românesc: „Pentru o vreme la mănăstirea Slatina, a fost apropiat și de Daniel Sandu Tudor”.

„S-a aflat în apropierea unor sfinți: La Sihăstria, de Cuvioșii Cleopa, Paisie și Petroniu. Iar la Mănăstirea Antim a fost în preajma cuviosului Petroniu Tănase”.

Totodată, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a evocat legătura duhovnicească dintre părintele Andrei Scrima și arhimandritul Benedict Ghiuș, cel care l-a recomandat Patriarhului Iustinian pentru primirea în monahism.

„Acest tânăr excepțional, așa cum îl numea – și aveau un dar profetic cuvintele Părintelui Benedict -, spunea că el va fi de mare folos Bisericii”.

„Revenind în țară după 1989, a dorit foarte mult să ajungă la mormântul părintelui Benedict Ghiuș. Foarte importantă este această reîntâlnire a părintelui Andrei Scrima cu duhovnicul său”, a mai spus Preasfinția Sa.

Comemorare și experiență spirituală

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a amintit legătura care există între Mănăstirea Cernica și Mănăstirea Antim, loc reprezentativ al Rugului Aprins.

„Au fost legături foarte apropiate, care s-au arătat în mod deosebit și prin Părintele Benedict Ghiuș, care s-a stabilit mai târziu aici, prin ucenicul său, Andrei Scrima, prin Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, și alți părinți rugători”.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat valoarea unor asemenea întâlniri comemorative, care depășesc simpla rememorare a unor personalități și pot deveni prilej de asumare a experienței lor duhovnicești.

„Astfel de inițiative nu sunt doar aducerea aminte și evocări, sunt invitații pentru fiecare dintre noi de a învăța din rugăciunea, nevoința și încercările vieții lor, și pentru a ne însuși, măcar într-o anumită măsură, o fărâmă din trăirile lor”, a spus ierarhul.

Două zile dedicate Rugului Aprins

Simpozionul continuă miercuri, 19 august, zi în care se împlinesc 26 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui Andrei Scrima. Programul va începe la ora 16:00, în Biserica „Sfântul Nicolae”, cu Parastasul pentru arhimandrit și pentru membrii Mișcării „Rugul Aprins”.

De la ora 16:45 vor avea loc mai multe conferințe, iar seara se va încheia cu o rugăciune de pomenire la mormântul arhimandritului Andrei Scrima și cu închiderea manifestării.

Totodată, programul cuprinde un traseu comemorativ la mormintele Cuviosului Gheorghe, Sfântului Ierarh Calinic și Sfântului Dumitru Stăniloae, precum și în cimitirul Mănăstirii Cernica, ghidat de părintele Ignatie Grecu.

Manifestarea este organizată de dr. Valentin Cioveie, ucenic al arhimandritului Andrei Scrima.

Rugul Aprins a fost o mișcare spirituală care a reunit, în perioada 1946–1948, la Mănăstirea Antim din București, monahi și intelectuali preocupați de aprofundarea credinței și de păstrarea valorilor ortodoxe. Între personalități s-au numărat părinți și teologi precum Daniil Sandu Tudor, Benedict Ghiuș, Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sofian de la Antim și Andrei Scrima.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu