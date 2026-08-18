Protos. Sofian Costea despre validarea online: Alergăm după slava deșartă și motivația care vine de la oameni

Protosinghelul Sofian Costea a explicat, într-un nou episod al proiectului video „ASKetica” de la Doxologia, despre tendința de a căuta aprecierea celorlalți în mediul online, explicând că „alergăm după slava deșartă și motivația care vine de la oameni, și mai puțin după slava care vine de la Dumnezeu”.

Părintele a atras atenția asupra modului în care dorința de validare poate alimenta ego-ul și poate transforma rețelele de socializare din simple instrumente de comunicare în spații în care omul își caută propria valoare.

„Spunea un Sfânt Părinte că sfârșitul vremurilor se apropie sau că este un început al sfârșitului vremurilor, momentul în care se vor astupa potecile dintre oameni, momentul în care vor dispărea canalele de comunicare, oamenii vor comunica într-o manieră din ce în ce mai rigidă, mai sumară și mai artificială”.

Părintele Sofian Costea a subliniat că această căutare a aprecierii se înscrie într-un fenomen mai larg al atașamentului față de lucrurile care oferă imagine, statut sau recunoaștere, care „nu numai că îndepărtează, de multe ori confiscă relații sociale bine cristalizate până atunci”.

„Acest vid creat din perspectivă comunicățională trebuia înlocuit cu ceva. Și cu ce s-a înlocuit în lumea în care trăim? Cu validarea online, cu cultivarea ego-ului pe rețelele de socializare, cu ajungerea rețelelor de socializare în postura de Dumnezeu al sufletului pentru cel care e atât de atașat de aceste rețele”.

Între like-uri și relații reale

Părintele Sofian Costea a subliniat tendința validării online asupra relațiilor dintre oameni, dar care nu poate înlocui în mod real prezența, dialogul și comuniunea dintre persoane.

„Este un dezavantaj care duce către patima narcisismului. E un derapaj extrem de grav. Ce este o personalitate cu portret narcisist? O astfel de personalitate se pune tot timpul pe primul loc. Un astfel de om are o conduită egocentrică, se vede înainte de toate pe el însuși, își minimalizează orice defect, își exagerează calitățile”.

„Aceste conduite narcisice au cel mai nociv rol în familie. Soția care suferă de narcisism nu își va pune niciodată soțul pe primul loc, ci se va autovaloriza în permanență. La fel și soțul care are această patimă își va neglija soția și copiii, considerându-se el ca fiind Dumnezeul familiei”, a mai transmis protosinghelul.

Părintele a avertizat că această nevoie constantă de apreciere poate alimenta ceea ce numește „narcisism virtual”, „care izvorăște din dorința de apreciere pe rețelele de socializare” și „este unul extrem de grav și captivează și te face dependent fără să-ți dai seama”.

„Te face dependent de tehnologie, de rețelele de socializare și îți creezi dintr-o existență care ar trebui să fie concretă, palpabilă, o existență virtuală, imaginându-te că ești bineplăcut de către toți”.

Dumnezeu, mai presus de validarea oamenilor

Părintele a explicat că este necesară întoarcerea atenției de la validarea oferită de oameni către adevărata comuniune: „Să-i alocăm lui Dumnezeu importanța pe care o alocăm celor care dorim să ne valideze pe internet”.

„Dacă ne-am raportat noi la bunul Dumnezeu, cu interesul cel puțin la fel de important și de puternic manifestat ca în cazul prezenței rețelelor de socializare, oare n-ar fi mult mai bine?”.

Protosinghelul i-a îndemnat pe oameni să nu lase mediul virtual să înlocuiască viața concretă și relațiile autentice. „Caută existența reală, concretă, clară, în lumină, care izvorăște numai de la Dumnezeu”.

„Să ne ajute Dumnezeu să trăim cu adevărat în lumina învierii sale”, a transmis la final părintele Sofian Costea.

Sursa foto: Facebook / Părintele Sofian Costea