Sărbătoare în Episcopia Basarabiei de Sud: Sf. Sofian de la Antim a fost cinstit alături de Sf. Blandina de la Iași

Sfântul Sofian de la Antim a fost sărbătorit miercuri în localitatea Manta din Episcopia Basarabiei de Sud.

Alături de sfântul cuvios a fost cinsitită Sfânta Mărturisitoare Blandina, ale cărei moaște au fost duse din Arhiepiscopia Iașilor cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail, ocrotitorului eparhiei și al Catedralei din Cahul.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud și de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim” din localitate.

Doi sfinți, aceeași mărturisire

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a evidențiat legătura dintre cei doi sfinți, subliniind mărturia lor de credință și apropierea lor de spațiul românesc și basarabean.

„Astăzi s-au întâlnit, în Sfânta Liturghie, doi sfinți legați de România și de Basarabia. Doi sfinți care, prin trăirea și viața lor, ne dau să înțelegem cât de puternică este unitatea de neam și de credință”, a spus ierarhul.

Referindu-se la Sfânta Blandina de la Iași, Preasfinția Sa a vorbit despre statornicia acesteia în credință, inclusiv în timpul încercărilor, și despre mărturia pe care o oferă viața sa de familie.

„După 55 de ani de la trecerea sa la Domnul, Sfânta Blandina se întoarce în Basarabia prin sfintele sale moaște”.

Sfântul Sofian, reper pentru generații

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a evocat personalitatea Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, monah, iconar, stareț și duhovnic care a rămas statornic credinței în anii de prigoană și detenție.

Ierarhul a amintit lucrarea pastorală a celui supranumit „Apostolul românilor din București”, în special apropierea sa de tineri și de oamenii aflați în căutarea unui reper duhovnicesc.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Veniamin a subliniat mărturia celor trei sfinți cinstiți în această perioadă în Episcopia Basarabiei de Sud: „Sfânta Blandina, Sfântul Sofian și Sfântul Ierarh Dionisie, fiecare având lucrarea lui, prin stăruință, multă dragoste și credință lucrătoare au dobândit cele netrecătoare”.

Ierarhul a mulțumit Mitropolitului Teofan al Moldovei și Bucovinei pentru oferirea fragmentului din sfintele moaște ale Sfintei Blandina, care va rămâne spre cinstire permanentă în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae, Sfânta Evdochia și Sfânta Mărturisitoare Blandina” din Cimișlia, Republica Moldova.

Sfântul Sofian de la Antim s-a născut în 7 octombrie 1912 la Cuconeștii Vechi, în județul Bălți, și a intrat ca frate la Mănăstirea Rughi, județul Soroca, în anul 1926. În 1945 a fost hirotonit ieromonah pentru Mănăstirea Antim al cărei stareț a fost între 1950-1955 și în a doua parte a vieții.