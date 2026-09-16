Preoți și credincioși din Onești s-au rugat pentru pace la Crucea de pe Dealul Perchiu

Preoți și credincioși din Onești s-au rugat luni pentru pace, în cadrul unui pelerinaj la Crucea de pe Dealul Perchiu, aflat în apropierea orașului băcăuan.

Reprezentanții Protopopiatului Onești au subliniat într-o postare pe pagina de Facebook că pelerinajul, desfăurat cu prilejul sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, către monumentul care străjuiește municipiul a fost un „urcuș duhovnicesc”.

„În urcușul lor, pelerinii au descoperit că pe drumul Crucii fiecare își conștientizează neputințele, simțind greutatea pașilor”.

La finalul drumului, participanții au luat parte la slujba Acatistului Sfintei Cruci și s-au rugat pentru pacea orașului și a întregii țări: „Când ajung la poalele Crucii, înțeleg că tot ce este greu în final devine bun și frumos”.

„Cea care stă de strajă deasupra orașului Onești este Crucea de pe Dealul Perchiu, amintind cu fiecare privire că nădejdea noastră este întotdeauna la Dumnezeu”.

Rugăciune pentru cei vii și cei adormiți

La încheierea momentului de rugăciune au fost rostite ectenii pentru cei vii și pentru cei adormiți.

Cu acest prilej, au fost pomeniți părintele protopop Constantin Alupei și ceilalți ctitori care au contribuit la ridicarea crucii de pe deal.

Monumentul este construit din fier și are o înălțime de 33 de metri, dimensiune aleasă în mod simbolic după numărul anilor vieții pământești a Mântuitorului Iisus Hristos.