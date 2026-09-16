Diaspora

PS Siluan a instalat un nou protopop în Episcopia Italiei de sărbătoarea Sf. Iosif cel Nou de la Partoș

Cristian Damian
Foto creditEpiscopia Italiei
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Preasfințitul Părinte Siluan a instalat marți un nou protopop în Episcopia Italiei, de sărbătoarea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș.

Slujba a avut loc cu prilejul hramului Parohiei din Rieti, închinată sfântului ierarh, unde părintele Constantin Holban a primit noul rang.

Sărbătoarea comunității românești a început cu Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie, la care au participat clerici și credincioși din oraș și din localitățile învecinate.

Preasfințitul Părinte Siluan a arătat viața Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș ca un model de sfințenie, smerenie și slujire după chipul lui Hristos.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul Italiei l-a hirotesit pe părintele Constantin Holban protopop de Lazio 2. Ierarhul l-a felicitat pe parohul comunității din Rieti pentru asumarea noii responsabilități și l-a îndemnat să continue slujirea cu râvnă, dragoste jertfelnică și ascultare față de Biserică.

Cu acest prilej, clericii din regiunea Lazio au participat la o nouă întrunire, în cadrul căreia au fost abordate teme privind activitatea pastorală, administrativă și misionară a comunităților românești din această parte a Italiei.

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