Pompierii timișeni l-au cinstit la Mănăstirea Partoș pe ocrotitorul lor spiritual

Pompierii din județul Timiș s-au reunit marți la Mănăstirea Partoș, unde l-au cinstit pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul spiritual al pompierilor din România.

Cu prilejul zilei de pomenire, pompierii timișeni s-au rugat pentru ocrotire și ajutor în misiunile pe care le desfășoară, dar și pentru a fi feriți de primejdii.

„Astăzi, îi mulțumim pentru ocrotire și ne rugăm să ne călăuzească pașii, să ne întărească în misiunile noastre și să ne ferească de primejdii”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

Legătura Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș cu pompierii este legată de o minune consemnată de tradiția bisericească în anul 1653, când un incendiu puternic amenința vechea cetate a Timișoarei. Potrivit tradiției, s-a rugat înaintea focului, iar Dumnezeu a trimis ploaie, cetatea fiind izbăvită de primejdia incendiului.

Data de 13 septembrie a fost instituită oficial ca „Ziua Pompierilor din România” în anul 1997 prin Hotărârea Guvernului nr. 492/1997.

Ziua amintește de lupta din 13 septembrie 1848, când pompierii militari din București, conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu, s-au alăturat ostașilor români care au înfruntat trupele otomane la Dealul Spirii.