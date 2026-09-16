Moment jubiliar la Catedrala din Timișoara: Sf. Iosif cel Nou de la Partoș, arhipăstor în timpul ocupației otomane

Catedrala Mitropolitană din Timișoara își cinstește ocrotitorul într-un moment jubiliar, marcat în perioada 14-16 septembrie 2026 prin manifestări liturgice și culturale: anul acesta se împlinesc 90 de ani de la începerea construcției catedralei, 80 de ani de la sfințirea ei și 70 de ani de la proclamarea locală a canonizării Sf. Iosif cel Nou de la Partoș.

Programul liturgic a debutat luni, cu slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Părintele protopop Zaharia Pereș a evocat câteva dintre cele mai importante momente ale vieții și lucrării duhovnicești a sfântului, apoi programul a continuat cu o procesiune prin oraș cu moaștele Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș.

Pelerinii au participat apoi la slujba de Priveghere, la Utrenie și la Sfânta Liturghie de noapte, unde răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala bărbătească „Epifania”, dirijată de prof. Florin-Nicolae Șincari. Programul liturgic a continuat cu Acatistul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș și Taina Sfântului Maslu.

Liturghie arhierească

Marți, în ziua de pomenire a sfântului, Liturghia de hram a fost oficiată de Mitropolitul Ioan al Banatului împreună cu Arhiepiscopul Timotei al Aradului, cu Episcopul Siluan al Ungariei și cu Episcopul vicar Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Din sobor au mai făcut parte pr. Timotei Anișorac, vicar eparhial, clerici de la Centrul eparhial, protopopi, stareți, ieromonahi și clerici din eparhie. Au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și conducători ai unor instituții publice din Timișoara.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul coral al Catedralei Mitropolitane, dirijat de Arhid. Ion Ardereanu, alături de Maria Coman.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Siluan a subliniat rolul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș în configurarea unei spiritualități specifice Banatului, marcată de deschidere, dragoste pentru aproapele și respect față de diversitatea culturală și religioasă.

Canonizat în plin comunism alături de alți sfinți români

La final, Părintele Mitropolit Ioan a evocat contextul în care ierarhii Bisericii Ortodoxe Române au decis canonizarea sfinților români.

„În plin regim comunist, stalinist, Patriarh fiind Iustinian Marina, în Sinodul din 28 februarie 1950, s-a hotărât canonizarea de sfinți români. Ce curaj a avut Patriarhul și ierarhii de atunci, când Hristos era izgonit de peste tot! În 1948 a fost scoasă religia și în școală și, odată cu religia, Maica Domnului și Sfânta Treime și toți sfinții” a exclamat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

„Și așa a rămas țara românească fără Hristos până ce sângele bănățenilor – și nu numai al celor de aici, din Timișoara – a rupt lanțurile ateismului, a rupt o verigă din lanțul care înconjura țara.”

Arhipăstor sub ocupație otomană

Mitropolitul Banatului a subliniat și rolul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou în păstrarea credinței ortodoxe în perioada ocupației otomane.

„În perioada când a fost aici Mitropolit, pe culmea cea mai înaltă a cetății era așezată semiluna. Timișoara era centrul de pașalâc”, a amintit Înaltpreasfinția Sa.

„Totuși, prin buna înțelegere pe care a avut-o cu autoritățile otomane, nu s-a dat jos Crucea de pe nicio biserică din Banat și n-am aflat în nicio scriere a vremii că vreun trăitor din această țară a Banatului să fi trecut la Islam.”

În continuare, Arhiepiscopul Timotei al Aradului, martor al proclamării locale a canonizării sfântului din 1956, a evocat momentele respective într-un dialog cu Părintele Mitropolit Ioan.

Concert, paraclis și acatist

Programul dedicat hramului a continuat după slujba Vecerniei cu un concert susținut de Maria Coman, în colaborare cu ASCOR și cu Liga Studenților din Timișoara.

Manifestările liturgice, din ziua de 15 septembrie, s-au încheiat cu săvârșirea Paraclisului Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș.

Manifestările se încheie miercuri, după Vecernie, cu slujba Acatistului Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, care va începe la ora 19:00. Atunci racla cu moaștele sfântului va fi mutată din centrul catedralei și reașezată în locul special amenajat din același sfânt lăcaș.

Sărbătoarea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș a fost, anul acesta, și o zi de sărbătoare pentru școlile din județul Timiș, care au avut zi liberă. Numeroși preșcolari, elevi și profesori au participat la Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană.