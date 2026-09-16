Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia de la Samurcășești: Program

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia de la Samurcășești va avea loc duminică, 4 octombrie 2026, la Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov.

Credincioșii sunt invitați, în zilele de 3 și 4 octombrie, pentru a participa la unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a așezământului monahal.

Program

Sâmbătă, 3 octombrie

Ora 16:30 – Întâmpinarea raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia de la Samurcășești;

Orele 17:00-20:30 – Slujba privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia (Vecernia Mare cu Litie și Utrenia), săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor;

Duminică,

Ora 08:00 – Acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia, Ceasurile 3 și 6;

Ora 09:00-12:30 – Sfânta Liturghie oficiată în biserica mănăstirii.

După rugăciunea amvonului se va da citire Tomosului sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia de la Samurcășești, se va prezenta icoana de canonizare și se va intona troparul sfintei.

Viața Sfintei Evloghia

Canonizată în anul 2025, Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia s-a născut în anul 1908, în satul Nevesca, din nordul Greciei, primind la botez numele Ecaterina.

După o copilărie marcată de suferințe și încercări, a răspuns chemării lui Hristos printr-o intensă lucrare misionară, îndemnând oamenii la pocăință, la rugăciune și la înnoirea vieții. În anul 1939 a intrat în obștea Mănăstirii Samurcășești, unde a primit tunderea în monahism cu numele Evloghia și s-a remarcat prin smerenie, nevoință și dragoste față de aproapele.

În timpul regimului comunist, Sfânta Evloghia și-a continuat activitatea misionară, deși a fost supusă amenințărilor și persecuțiilor. În decembrie 1949, după ce a fost bătută cu cruzime pentru că vestea Evanghelia și împărțea cărți de rugăciune și icoane, s-a întors la Mănăstirea Samurcășești, unde, după ce s-a spovedit și s-a împărtășit cu Sfintele Taine, și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu.

Biserica Ortodoxă Română o cinstește în ziua de 19 decembrie.