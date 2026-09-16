Biserica Iancu Vechi-Mătăsari din Capitală își va sărbători hramul de toamnă, închinat Sf. Eustație și familiei sale

Biserica Iancu Vechi-Mătăsari din Capitală își va sărbători duminică hramul de toamnă, închinat Sfinților Mucenici Eustație, Teopista, Agapie și Teopist.

Potrivit unui comunicat de presă, parohia va organiza mai multe activități liturgice și cultural-duhovnicești.

Procesiune cu moaștele Sfinților Mucenici

Manifestările dedicate sărbătorii vor începe vineri, 18 septembrie, prin deschiderea celei de-a doua ediții a Târgului de produse tradiționale, organizat în curtea lăcașului de cult.

Sâmbătă, 19 septembrie, programul liturgic va începe la ora 17:30 cu Vecernia și Litia. De la ora 19:00, credincioșii vor participa la procesiunea cu racla în care sunt păstrate fragmente din moaștele Sfinților Mucenici Eustație, Teopista, Agapie și Teopist.

Duminică, 20 septembrie, în ziua hramului vor fi săvârșite Utrenia și Sfânta Liturghie de la ora 08:30. Programul va continua de la 11:30 cu Parastasul pentru ctitorii și slujitorii bisericii, iar seara, de la ora 18:30, va fi oficiat Acatistul Sfântului Mare Mucenic Eustație.

Concert coral la finalul sărbătorii

Seria manifestărilor se va încheia prin concertul coral „Bucuria Credinței”, programat duminică, de la ora 19:00. Vor participa corurile mixte Vox Coelestis și Canticum, dirijate de Răzvan Rădos.

La momentul artistic sunt așteptați clerici din Protoieria Sectorului 2 Capitală, reprezentanți ai autorităților locale, cadre didactice și elevi din unitățile de învățământ aflate în cuprinsul parohiei.

Biserica Iancu Vechi-Mătăsari este singurul lăcaș de cult din București care păstrează fragmente din moaștele Sfinților Mucenici Eustație, Teopista, Agapie și Teopist.

Potrivit documentelor păstrate în parohiei, sfintele moaște au fost aduse aici în anul 1840, de către Mihai Zidaru, de la Baia, județul Suceava.

Familia celor patru mucenici a fost martirizată la Roma, în jurul anilor 122-123, în timpul împăratului Hadrian.