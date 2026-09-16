Arhiepiscopul Casian despre pompieri: Sunt o oaste minunată a binelui

Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, i-a binecuvântat luni pe pompierii gălățeni cu prilejul sărbătorii Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul lor spiritual. „Suntem bucuroși de această oaste minunată a binelui”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

La slujbă au participat ofițeri, subofițeri și lucrători ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” din Galați, reprezentanți ai autorităților locale, clerici din administrația eparhială și credincioși.

„Ne amintim de biruințele pompierilor”

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a evidențiat sacrificiul pompierilor pentru salvarea vieților omenești și a bunurilor, precum și disponibilitatea lor permanentă de a interveni în situații de primejdie.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a amintit intervențiile pompierilor în sprijinul persoanelor afectate de calamități și ajutorul oferit în acele împrejurări: „Ne amintim de biruințele Domnului, ale Bisericii și ale pompierilor în Câmpia Covurluiului, la sărbătoarea Sfintei Cruci, acum doi ani”.

„De curând am apreciat enorm ospitalitatea porților deschise. Iată că acum le deschide porțile inimilor Însuși Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pompierii și lucrătorii SMURD deschizându-și sufletele, Domnul le deschide ușile iubirii Sale de oameni”, a subliniat Înaltpresfinția Sa.

Hristos, prietenul pompierilor

Arhiepiscopul a evidențiat echilibrul interior necesar celor care intervin în situații-limită: „Putem mulțumi împreună în catedrală, rugându-L pe Dumnezeu, așa cum cere Evanghelia, ca cerința dumnealor să fie: Dă-mi, Doamne, calm când lumea-i grăbită să ne cheme la dezastre!”.

„Îl rugăm pe Mântuitorul să rămână primul prieten în inima pompierului, pentru a stinge mai întâi focurile lăuntrice, și vom fi mai înțelepți să aprindem mai puține focuri între noi și bunurile noastre!”, a afirmat Înaltpreasfințitul Părinte Casian.

La final, Arhiepiscopul Dunării de Jos i-a invitat pe pompierii gălățeni în parcul Centrului eparhial, aflat în apropierea sediului ISU Galați.