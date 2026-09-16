A început Săptămâna Europeană a Mobilității: Transportul facil pentru toate generațiile, în centrul ediției din 2026

Săptămâna Europeană a Mobilității a început miercuri și se desfășoară până în 22 septembrie, tema din 2026 având în centru transportul facil pentru toate generațiile.

Organizatorii subliniază că accesul la transport sustenabil trebuie asigurat indiferent de situația economică, locul de reședință, gen sau abilități.

„Mobilitate pentru toți înseamnă să ne asigurăm că toate persoanele au acces la transport sustenabil, indiferent de venit, locul în care trăiesc, gen sau abilități. Indiferent dacă sunt tineri, vârstnici sau nici măcar nu s-au născut încă!”.

Cooperarea dintre generații este prezentată drept una dintre modalitățile prin care mobilitatea poate deveni mai incluzivă.

Tema a fost aleasă în contextul preocupărilor Comisiei Europene privind echitatea între generații. Instituția europeană a adoptat prima sa strategie în acest domeniu, care urmărește promovarea unei perspective pe termen lung în elaborarea politicilor și o implicare mai mare a tinerilor în procesul decizional.

Săptămâna Europeană a Mobilității

Săptămâna Europeană a Mobilității se desfășoară anual începând cu anul 2002 și este principala campanie a Comisiei Europene dedicată mobilității urbane sustenabile. Inițiativa promovează mersul pe jos și cu bicicleta, transportul public și alte soluții de transport nepoluant.

În cadrul manifestării pot fi înscrise pe tot parcursul anului și acțiuni de mobilitate sustenabilă organizate de companii, instituții de învățământ, organizații ale societății civile, inițiative cetățenești sau administrații locale.

În 2025, peste 2.700 de orașe din 46 de țări au participat la Săptămâna Europeană a Mobilității. De asemenea, peste 900 de companii, instituții de învățământ, organizații și administrații locale au înregistrat acțiuni dedicate mobilității sustenabile.