Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut.

Ce păreri și-au făcut tinerii despre Catedrala Națională după ITO 2026?

Tineri din România și din diaspora au vorbit pentru Basilica despre emoțiile trăite, impresiile lăsate de Catedrala Națională și bucuria de a participa la unul dintre cele mai importante momente ale întâlnirii.

Citește mai mult.

4.000 de pelerini au participat la procesiunea de la Moinești cu Brâul Maicii Domnului

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al aceleiași eparhii, s-au alăturat vineri celor peste 4.000 de credincioși care au participat la procesiunea de la Moinești cu Brâul Maicii Domnului adus de la Mănăstirea „Kato-Xenia”, Grecia.

Citește mai mult.

Cinstea episcopatului este cea de a fi primul pe cruce: IPS Atanasie la Ipopsifierea Arhiereului vicar ales Maxim Danubianul

„Primatul episcopatului, onoarea episcopatului, cinstea episcopatului este tocmai cea de a fi primul pe cruce, nu primul în altele”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, luni seară, la finalul rânduielii de ipopsifiere a Arhiereului vicar ales Maxim Danubianul al Episcopiei Italiei.

Citește mai mult.

Aproape 2,9 milioane de copii au început școala: Ce e nou în acest an

Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari au început luni anul școlar 2026-2027, informează Agerpres. Cu acești copii lucrează în noul an 200.845 de cadre didactice, conform informațiilor EduPedu.

Citește mai mult.

Episcopul Iustin la început de an școlar: Educația adevărată începe acolo unde informația se transformă în cultură

„Educația adevărată începe acolo unde informația se transformă în cultură, cultura în discernământ, iar discernământul în caracter”, a transmis Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului cu prilejul începutului noului an școlar.

Citește mai mult.