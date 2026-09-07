Episcopul Iustin la început de an școlar: Educația adevărată începe acolo unde informația se transformă în cultură

„Educația adevărată începe acolo unde informația se transformă în cultură, cultura în discernământ, iar discernământul în caracter”, a transmis Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului cu prilejul începutului noului an școlar.

Ierarhul i-a îndemnat pe elevi să valorifice oportunitățile oferite de educație, fără să neglijeze dimensiunea morală și spirituală a formării lor.

„Școala nu este doar locul în care copilul primește informații despre lume. Ea trebuie să rămână unul dintre locurile vocaționale în care omul învață cum să locuiască frumos în această lume: cu mintea luminată de adevăr, cu inima deschisă către aproapele și cu o conștiință capabilă să deosebească binele de rău”.

„Învățați temeinic. Citiți. Cercetați. Puneți întrebări. Descoperiți știința, literatura, istoria, limbile lumii și marile realizări ale culturii cercetării și spiritului omenesc. Folosiți cu inteligență tehnologia și noile instrumente ale cunoașterii. Să nu vă temeți de lumea care vine”, a mai spus Preasfinția Sa.

Totodată, Preasfințitul Părinte Iustin le-a atras atenția asupra riscului ca performanța și adaptarea la lumea contemporană să fie desprinse de reperele morale: „Dar, în timp ce vă pregătiți să cuceriți lumea, aveți grijă să nu vă pierdeți sufletul”.

Repere pentru generația tânără

Episcopul Maramureșului și Sătmarului a subliniat că valorile trebuie să ocupe un loc important pentru copii și tineri: „Omul fără rădăcini poate fi purtat de orice vânt; omul care știe de unde vine poate alege cu luciditate încotro merge”.

Totodată, ierarhul a subliniat rolul familiei în formarea caracterului elevilor: „Îi revine o misiune pe care nici o instituție și nici o tehnologie nu o vor putea înlocui”.

„Copilul are nevoie de școală, dar are nevoie și de casă. Are nevoie de profesori, dar are nevoie și de părinți. Are nevoie de acces la lumea digitală, dar mai ales are nevoie de oameni reali care să-i fie aproape. Nu lăsați ecranele să devină părinții copiilor dumneavoastră”, a mai spus Preasfinția Sa.

Adresându-se profesorilor, Preasfințitul Părinte Iustin le-a amintit că misiunea lor depășește transmiterea unei discipline școlare: „Un dascăl adevărat nu predă numai o disciplină. El poate așeza ordine într-o minte, poate trezi o vocație, poate salva un copil de la descurajare și poate pune într-un suflet o întrebare care va rodi peste zeci de ani”.

Ierarhul i-a îndemnat la final pe elevi să îmbine performanța cu responsabilitatea, păstrând legătura cu valorile credinței: „Învățați mult, dar nu uitați să gândiți. Mergeți departe, dar nu uitați de unde ați plecat”.