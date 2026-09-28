Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel despre Pescuirea minunată: Dumnezeu dăruiește harul Său pentru smerenia care vine din multe osteneli

„Dumnezeu dăruiește omului harul Său pentru smerenia care vine din multe osteneli”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică, la Paraclisul „Sf. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, unde a tâlcuit episodul evanghelic despre prima Pescuire minunată.

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Chilia Memorială a Sf. Sofian inaugurată la Mănăstirea Antim: Mare pescar de oameni în apele învolburate ale comunismului

„Sf. Cuv. Sofian de la Antim a fost un mare pescar de oameni, care, în apele învolburate ale epocii comuniste, a pescuit pentru Hristos multe suflete aproape pierdute și le-a adus la dreapta credință și la dreapta viețuire”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, duminică, la Mănăstirea Antim.

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Să-L lăsăm pe Hristos să intre în corabia vieții noastre: PS Paisie Sinaitul a resfințit o biserică ilfoveană renovată

„Să-L lăsăm pe Hristos să intre în corabia vieții noastre – în familie, în muncă, în relațiile cu ceilalți, în încercările și neliniștile noastre. Atunci chiar și osteneala care părea fără rod poate dobândi un sens nou, iar descurajarea se poate transforma în speranță”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, duminică, la Filia Creața a parohiei ilfovene Gagu.

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Starețul de la Darvari explică lecția Sf. Siluan: Să nu crezi despre Dumnezeu ceea ce spune propria ta stare sufletească

Sf. Siluan Athonitul a fost cinstit joi și la mănăstirea bucureșteană Schitul Darvari, unde starețul așezământului monahal, Protos. Arsenie Irimiea, a explicat lecția pe care ne-o dă sfântul: „Să nu crezi despre Dumnezeu ceea ce spune propria ta stare sufletească”.

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Episcopia Maramureșului și Sătmarului a organizat o gală în beneficiul centrului de îngrijiri paliative pe care îl construiește

Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului și Arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului au participat vineri la Gala Caritabilă Filantropia, dedicată susținerii funcționării Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Pantelimon”. Acesta este construit de Episcopie la Satu Nou de Jos, comuna maramureșeană Groși.

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