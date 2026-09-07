Cinstea episcopatului este cea de a fi primul pe cruce: IPS Atanasie la Ipopsifierea Arhiereului vicar ales Maxim Danubianul

„Primatul episcopatului, onoarea episcopatului, cinstea episcopatului este tocmai cea de a fi primul pe cruce, nu primul în altele”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, luni seară, la finalul rânduielii de ipopsifiere a Arhiereului vicar ales Maxim Danubianul al Episcopiei Italiei.

Slujba a avut loc în biserica Parohiei Moncalieri din Italia. „Dumnezeu este Cel care va dărui har și putere ca să răbdăm până la capăt, nici mai mult, nici mai puțin”, a mai spus Părintele Arhiepiscop Atanasie.

„Cel care știe să rămână pe cruce până la capăt, este cel care cu adevărat îmbrățișează cu drag. Este cel care știe să-și hrănească întreaga slujire și întreaga vocație, tocmai din această taină, din care ne izvorăște puterea.”

IPS Atanasie: Maica Domnului, începătoare a mântuirii

Arhiepiscopul Atanasie a vorbit și despre Maica Domnului, a cărei naștere Biserica o sărbătorește marți, 8 septembrie.

„Sfântul Nicolae Cabasila spune un gând atât de frumos care ne copleșește, făcând referire la Cartea Facerii: spune că Dumnezeu, atunci când toate le-a făcut bune, s-a gândit la Maica Domnului, cea care avea să unească Cerul și Pământul, cea care avea să împace omenirea cu Dumnezeirea, cea care avea să-I dăruiască lui Dumnezeu trup de om și cu adevărat să fie începătoare a mântuirii noastre”, a spus ierarhul.

„Cu adevărat este începutul mântuirii, începutul răscumpărării, începutul zilei celei mari, care are să reașeze din nou o Facere – de data aceasta o Facere prin Har.”

PS Siluan: rugăciuni pentru noul ierarh

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a remarcat că Arhiereul vicar ales Maxim Danubianul va ocupa demnitatea pe care Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a ocupat-o înainte de alegerea Înaltpreasfinției sale ca Arhiepiscop al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„Să ne ajute Domnul să împlinim toate cu bine, cu frumos și să-l însoțim pe Părintele Arhiereu vicar ales Maxim – și în seara aceasta, și mâine – cu gând de rugăciune și împreună-slujire în această minunată și importantă zi din viața dânsului și din viața eparhiei noastre”, a spus Episcopul Siluan al Italiei.

Noul Arhiereu vicar ales Maxim Danubianul al Episcopiei Italiei va fi hirotonit marți, în cadrul Sfintei Liturghii de praznicul Maicii Domnului.

Ce ierarhi participă la evenimente

La rânduiala ipopsifierii au participat: Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord; Episcopii Siluan al Italiei, Timotei al Spaniei și Portugaliei, Macarie al Europei de Nord și Nectarie al Irlandei și Islandei; Episcopii vicari Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor, Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului; și Arhiereul vicar Teofil de Iberia al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Ierarhilor deja prezenți în seara de luni la rânduiala oficiată la Moncalieri li se vor alătura marți, în aceeași biserică, Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale – care va oficia Liturghia și hirotonia de ierarh; Episcopul Benedict al Sălajului; și Episcopul vicar Marc Nemțeanul al Arhiepiscopiei Europei Occidentale.

Evenimentul va fi transmis în direct pe Facebook și Youtube de Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române.

Context

Ipopsifierea este rânduiala liturgică specială prin care un arhimandrit sau un preot ales de Sfântul Sinod este anunțat și chemat oficial la treapta de arhiereu. Are loc de obicei seara, după Vecernie, în ziua care precedă hirotonia sa întru arhiereu.

Arhim. Maxim Drăguț, consilier eparhial la Sectorul economic-financiar al Episcopiei Italiei, a fost ales Arhiereu vicar al Episcopiei Italiei în ședința Sf. Sinod din 2 iulie 2026.

Biserica din Moncalieri a fost prima construită de români în Italia, realizată de Dorel Petrovan, cel mai cunoscut meșter din județul Maramureș, și reasamblată pe pământ italian. Pictura, recent finalizată, este în stil transilvan tradițional, icoanele catapetesmei fiind pictate pe sticlă.