Să-L lăsăm pe Hristos să intre în corabia vieții noastre: PS Paisie Sinaitul a resfințit o biserică ilfoveană renovată

„Să-L lăsăm pe Hristos să intre în corabia vieții noastre – în familie, în muncă, în relațiile cu ceilalți, în încercările și neliniștile noastre. Atunci chiar și osteneala care părea fără rod poate dobândi un sens nou, iar descurajarea se poate transforma în speranță”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, duminică, la Filia Creața a parohiei ilfovene Gagu.

Preasfinția Sa a explicat Evanghelia Pescuirii minunate, care a coincis cu chemarea primilor apostoli de către Mântuitorul Iisus Hristos. „Evanghelia de astăzi este foarte actuală și pentru noi. Trăim într-o lume în care omul muncește mult, aleargă mult, își face nenumărate planuri și, cu toate acestea, simte adeseori că toată noaptea s-a trudit și nimic n-a prins”, a precizat ierarhul.

„În această lume, Hristos ne spune și nouă ceea ce i-a spus lui Petru: Mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre. Adică: nu rămâneți la suprafața vieții, nu vă bizuiți numai pe propriile puteri și nu vă descurajați atunci când osteneala pare zadarnică. Petru aruncă din nou mreaja nu pentru că împrejurările deveniseră mai favorabile, ci pentru că se încrede în cuvântul lui Hristos: după cuvântul Tău, voi arunca mrejele.”

Căderea în mreaja lui Hristos

„În timp ce trăgeau peștii prinși în mreje, Petru și Andrei, Iacov și Ioan, cad ei înșiși în mreaja Mântuitorului”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Căderea în această mreajă a credinței este spre mântuire. Din acest motiv, creștinii primelor veacuri se identificau cu semnul peștelui, erau ca niște peștișori pescuiți din marea învolburată de păcate a lumii acesteia.”

„Să ne rugăm Domnului să putem înțelege că fiecare dintre noi, nu doar clericii, fiecare creștin botezat, atent la învățătura lui Hristos, este un apostol, un trimis al Domnului, care este dator, prin viața și faptele sale, potrivit darurilor primite și împrejurărilor în care se află, să comunice tuturor vestea cea bună a mântuirii adusă de Hristos”, a continuat episcopul vicar patriarhal.

„Chemarea la mântuire este adresată tuturor, la fel ca și chemarea la sfințenie. Toți avem șansa, datoria și privilegiul să devenim ucenici ai lui Hristos!”

În timpul Liturghiei, ierarhul l-a hirotonit diacon pe teologul Mihail Comănoiu, pe seama Capelei „Sfântul Nicolae” și „Sfânta Elisabeta” a Centrului de îngrijiri pentru persoane vârstnice „Perla Senior” din Snagov.

Resfințire de biserică

Liturghia a fost precedată de resfințirea bisericii renovate. Cu acest prilej, sfântul lăcaș a primit-o ca ocrotitoare și pe Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea, hram care se adaugă la cel istoric, al Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

„Sfințirea acestei biserici ne cheamă să înmulțim rugăciunile pentru cei dragi din familiile noastre, pentru cei care au plecat în lumea veșniciei, dar și pentru cei vii, care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să ocrotească această biserică și pe toți închinătorii și binefăcătorii ei, să răsplătească tuturor credința, evlavia și osteneala, dăruindu-le sănătate și mântuire, pace și bucurie, întru mulți și binecuvântați ani!”

Ordine și distincții

Ierarhul a înmânat o serie de distincții acordate de Părintele Patriarh Daniel cu această ocazie. Părintele Paroh David Ioan Păun a fost avansat la rangul de iconom stavrofor.

Tudor Ionescu, Mugurel Costin Manea, Pavel Tatcu și familia Carl Bob-Spiridon și Irina Margdalena De Man au fost distinși cu Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”. Carmen Florentina Olariu a primit Ordinul „Sf. Doamnă Maria Brâncoveanu”.

Diploma cu medalie a Anului omagial 2026 a fost acordată Consiliului Local al comunei ilfovene Dascălu și domnului Iulian Viorel Constantin, iar Consiliul Parohial și Comitetul Parohial au primit Distincția de vrednicie cu chipul Sf. Dimitrie cel Nou, respectiv cu chipul Maicii Domnului.

Biserica Filiei Creața

Biserica din satul Creața, comuna Dascălu, a fost construită între 1839 de Pavel Camineagul Ștefănescu și restaurată în 1887. Închisă din cauza degradării în perioada 2013-2015, biserica a fost renovată în perioada 2020-2026, la inițiativa părintelui paroh David-Ioan Păun.

A fost înlocuită instalația electrică, a fost refăcută tencuiala și repictată biserica, în tehnica frescă, de pictorul Ioan Tcaciuc, a fost montată o nouă pardoseală și au fost realizate un nou iconostas și mobilier bisericesc nou.

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