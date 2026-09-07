4.000 de pelerini au participat la procesiunea de la Moinești cu Brâul Maicii Domnului

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al aceleiași eparhii, s-au alăturat vineri celor peste 4.000 de credincioși care au participat la procesiunea de la Moinești cu Brâul Maicii Domnului adus de la Mănăstirea „Kato-Xenia”, Grecia.

Cinstitul Brâu al Maicii Domnului, așezat într-o raclă de argint confecționată în secolul al XVIII-lea în Țara Românească, a fost purtat până în Piațeta „Sfântul Nicolae” din imediata apropiere a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Moinești, unde a fost întâmpinat de ierarhii Romanului și Bacăului.

Rugăciune și binecuvântare

Pe un podium în aer liber, Părintele Arhiepiscop Ioachim și Părintele Episcop vicar Teofil Trotușanul au oficiat Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Corului „Nectarie Protopsaltul” din Moinești.

În continuare, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a oficiat o slujbă de binecuvântare a începutului de an școlar și a transmis mesajul Părintelui Arhiepiscop Ioachim către elevi.

Mesajul IPS Ioachim către elevi

„Voi sunteți o parte vie și prețioasă a Bisericii, nu doar pentru ceea ce veți deveni cândva, ci pentru ceea ce sunteți acum. Sunteți prețioși prin întrebările pe care le puneți, prin căutările voastre, prin curajul de a privi înainte și, mai ales, prin entuziasmul specific vârstei voastre”, le-a transmis copiilor Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

„Lumea vă va oferi nenumărate răspunsuri, unele venind de la oameni, altele de la algoritmi. Veți avea acces la mai multă informație decât a avut probabil orice generație înaintea voastră. Dar tocmai de aceea veți avea nevoie, poate mai mult decât oricând, de discernământ.”

„Nu trebuie să vă temeți de lumea în care trăiți, ci să intrați în ea cu inteligență, cu libertate și, mai ales, cu conștiință”, le-a mai transmis copiilor ierarhul, care i-a îndemnat totodată să nu-și piardă entuziasmul și să rămână orientați spre aproapele și spre Dumnezeu.

Premii pentru elevi

Părintele Protopop Costel Mareș le-a mulțumit ierarhilor pentru binecuvântare și a prezentat pe scurt despre proiectul eparhial „Lăsați copiii să vină la Mine!” și despre proiectul „Încălțăm România desculță”, două inițiative adresate tinerilor elevi participanți la școlile de vară și celor proveniți din familii aflate în dificultate.

Ana Maria Macarie, reprezentanta Asociației Glasul Vieții din Iași, coordonată de părintele Dan Damaschin, a prezentat misiunea organizației, amintind faptul că 16.000 de copii sunt ajutați la început de an școlar, dintre care peste 2.000 din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Cu acest prilej, 297 de elevi de gimnaziu din Protopopiatul Moinești care au avut media generală 10 în anul școlar trecut au primit din partea ierarhilor diplome de excelență cu medalii și câte un dar financiar simbolic.

Daruri pentru copii vulnerabili, distincții pentru familii

De asemenea, 267 de copii din familii vulnerabile social au primit daruri în cadrul proiectului „Încălțăm România desculță!”

În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine (2026), au fost premiate opt familii care au împlinit peste 60 de ani de căsătorie și opt familii tinere cu peste șapte copii din Protopopiatul Moinești.

Procesiunea Calea Sfinților a făcut parte din seria de manifestări intitulată Zilele Cultural-Duhovnicești ale Protopopiatului Moinești.

Este a doua oară când Brâul Maicii Domnului de la Kato Xenia este adus spre cinstire în Protoieria Moinești. Cinstitul odor a fost purtat în pelerinaj pe la mai multe biserici parohiale din protopopiat. De luni seară și până marți, 8 septembrie, după Liturghie, odorul va fi la parohia băcăuană Zemeș.