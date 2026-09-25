Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul României transmite un mesaj de binecuvântare și încurajare la început de an universitar

„Dezvoltarea propriei identități, întemeierea și susținerea familiei creștine, nașterea și creșterea copiilor în iubirea de valori perene, educarea tinerilor în spiritul credinței creștine constituie priorități și responsabilități pentru Familie, Biserică și Școală”, transmite Patriarhul României.

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Pictorul Horea Paștina, ucenic al Sf. Dumitru Stăniloae, distins cu Ordinul „Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul”

Distincția a fost înmânată de Pr. Victor-Lucian Georgescu, protoiereul Sectorului 1 al Capitalei, la evenimentul de lansare a albumului retrospectiv „Horea Paștina. Punctul”, apărut la Editura Addendum cu prilejul împlinirii de către artist a frumoasei vârste de 80 de ani.

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Când începe Pelerinajul la Sf. Parascheva. Vor putea fi cinstite și moaștele Sf. Cuv. Paisie de la Sihăstria

Pelerinajul la Sf. Parascheva, unul dintre cele mai mari din regiune, va debuta joi, 8 octombrie 2026, la Iași, anunță Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor.

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Arhiepiscopia Chișinăului va avea departament pro-viață, beneficiind de expertiza Pro Vita Iași

Noul departament va oferi sprijin femeilor însărcinate, mamelor în situații de vulnerabilitate socială și familiilor numeroase. Pe lângă sprijinul concret, noua lucrare va include și activități de educare și informare pro-viață.

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300 de copii au primit ghiozdane cu rechizite de la Protoieria Sectorului 3 al Capitalei

Acestea au ajuns la copii din familii monoparentale, familii numeroase sau aflate în diverse situații de vulnerabilitate socială – inclusiv la cei 35 de copii care beneficiază de sprijin social și educațional prin Centrul de zi „Sfânta Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

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