Sf. Antim Ivireanul, părinte al neamului: Ne-a lăsat Liturghia tipărită în limba poporului, spune PS Varlaam Ploieșteanul

Sf. Antim Ivireanul a fost „mare părinte al neamului nostru și mare păstor al Bisericii”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, duminică, la hramul Mănăstirii Antim din București.

Ierarhul a menționat Liturghierul în limba română pe care sfântul l-a tipărit și care a dus la impunerea definitivă a limbii române în cultul Bisericii noastre.

„Suntem printre puținele biserici care au liturghia de câteva sute de ani în limba vorbită, pentru că și în bisericile de limbă slavă și în bisericile de limbă greacă se folosesc limbile liturgice din perioada medievală, care nu sunt înțelese de participanții la Liturghie sau la celelalte slujbe”, a precizat Preasfinția Sa.

„Dacă facem o comparație între textul de astăzi, din 2026, și cel din 1701, când l-a tipărit, vedem că, în marea lui majoritate, textul este identic cu cel de astăzi. O limbă românească atât de limpede, atât de expresivă, atât de clară și care, iată, de mai bine de 300 de ani, a cultivat nu numai limba neamului nostru, ci mai ales creșterea lui duhovnicească prin participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la care noi ne împărtășim de fiecare cuvânt rostit sau cântat.”

Pescar de oameni de-a lungul generațiilor

Astfel, Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, „prin lucrarea lui neostoită a adus la Hristos nu doar generația în rândul căreia a predicat Evanghelia și a slujit Biserica până la moartea sa martirică, ci prin moștenirea sa el continuă să fie un pescar de oameni, pentru că ne-a lăsat lucruri care sunt la fel de vii și de prezente în Biserica noastră ca și în vremea lui”, a subliniat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Ierarhul a menționat meritul de a sprijini prin cuvântul tipărit întreaga Ortodoxie: pe românii ortodocși din Transilvania, dar și pe creștinii din Orient, trimițând mașini tipografice în limba arabă Patriarhiei Antiohiei și în limba georgiană la Tbilisi. Aceste lucrări s-au făcut cu sprijinul Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

„A ctitorit această sfântă mănăstire, această biserică în care ne aflăm, după planurile arhitectonice făcute de el însuși. A pregătit-o cu icoane zugrăvite de el, cu aceste porți sculptate care și astăzi permit intrarea noastră în această casă a lui Dumnezeu, a mai amintit Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Evenimentele de hram continuă

Preasfinția Sa a mai vorbit despre Evanghelia Pescuirii minunate de la momentul chemării de către primilor ucenici de către Mântuitorul Iisus Hristos și a anunțat că după Liturghia de hram va urma sfințirea Chiliei Memoriale a Sf. Cuv. Sofian de la Antim. Sfințirea chiliei va fi însoțită de lansarea a două volume dedicate Mănăstirii Antim și Sf. Cuv. Sofian.

Hramul mănăstirii a început sâmbătă seară, cu scoaterea spre cinstire a moaștelor Sf. Cuv. Sofian de la Antim și a Sf. 40 de Mucenici din Sevastia. Cinstirea moaștelor și vizitarea Chiliei Memoriale a Sf. Cuv. Sofian de la Antim se vor putea face pe tot parcursul zilei de duminică, până la ultimul pelerin.

Anul acesta se împlinesc 310 ani de la martiriul Sf. Ier. Antim Ivireanul.

Vezi și: