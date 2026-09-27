Corabia Bisericii călătorește către limanul mântuirii, explică PS Timotei Prahoveanul la resfințirea unei biserici

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a resfințit duminică biserica renovată a Parohiei Valea Cricovului din comuna Apostolache, județul Prahova.

În acest context, ierarhul a vorbit despre corabie ca metaforă a Bisericii călătoare prin veacuri spre limanul mântuirii și a explicat fragmentul evanghelic despre prima Pescuire minunată, citat în cadrul Sfintei Liturghii.

Corabia mântuirii

Constituțiile Apostolice din veacul al IV-lea „îi învățau pe creștini ca toate bisericile să fie construite sub formă de corabie”, a amintit Preasfinția Sa.

„Cei care se află în corabie scapă chiar și în mijlocul valurilor. Cei care sunt în Biserică au șanse de scăpare către limanul mântuirii, în comparație cu cei care se află liberi sau singuri printre valuri.”

„Iubiți credincioși, corabia bisericii călătorește de-atâta vreme printre valuri. Mai este și timp senin, așa cum Dumnezeu a dăruit acestei parohii în ziua de astăzi”, a continuat ierarhul.

„Corabia care este Biserica ne poate duce pe toți în Împărăția Cerurilor, dacă vom rămâne în ea, dacă o vom iubi, dacă o vom cinsti, dacă o vom restaura, adică o vom împodobi așa cum s-a întâmplat în acest loc după 150 de ani de la prima sfințire a ei.”

Să fim și noi pescari de oameni

Duminica în care evocăm Pescuirea minunată și chemarea primilor apostoli „se adresează în primul rând nouă cu aceeași chemare a Mântuitorului de a fi pescari de oameni”, a mai subliniat părintele episcop vicar.

„Unii pot fi slujitori ai Bisericii, unii pot lucra în administrația locală sau chiar în cea superioară, unii pot fi învățători, alții pot fi lucrători ai Pământului. Dar fiecăruia, în parte, Mântuitorul îi adresează chemarea de a-L urma, de a nu rămâne departe de El, pentru a nu ne prinde valurile adeseori înfricoșătoare ale lumii și ale mării învolburate în care fiecare dintre noi ne aflăm.”

Aprofundare

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a atras atenția asupra îndemnului Mântuitorului de a duce corabia mai în larg pentru rod bogat.

„Sunt printre noi oameni care doresc o aprofundare, sau o profunzime a lucrurilor. Sunt și teologi și preoți care citesc în fiecare zi rugăciuni mai multe, alții teologie profundă. Pentru că, citind mereu, de fapt urmezi cuvintele Mântuitorului: să duci corabia, adică și propria ta minte, și propria ta preocupare, mai la adânc”, a explicat Preasfinția Sa.

Cei care lucrează la pentru Domnul în profesia lor sunt și ei iubitori de profunzime și aprofundare, a adăugat ierarhul, care a precizat: „Toate lucrurile făcute în grabă nu au trăinicie, iar cele făcute cu toată inima aduc bucurie și celor care le fac, cât și celor dimprejurul lor”.

Răsplată pentru sprijinitori

Preasfinția Sa și-a încheiat cuvântul de învățătură cu rugăciunea de a primi cu toții „iubirea care ne apropie de Dumnezeu” și cu îndemnul pentru credincioși de a veni permanent la biserică, pentru a nu fi risipiți de valurile vieții.

La final, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a anunțat și înmânat distincții din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Părintele paroh Iulian Micu a fost avansat la rangul de iconom stavrofor, iar Mihai Bratu, primarul comunei Apostolache, a fost distins cu Ordinul Mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul”.

Biserica Parohiei Valea Cricovului este pusă sub ocrotirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, a Sfintei Cuvioase Parascheva și a Sfântului Cuvios Arsenie de la Prislop.