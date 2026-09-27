Patriarhul Daniel despre Pescuirea minunată: Dumnezeu dăruiește harul Său pentru smerenia care vine din multe osteneli

„Dumnezeu dăruiește omului harul Său pentru smerenia care vine din multe osteneli”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică, la Paraclisul „Sf. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, unde a tâlcuit episodul evanghelic despre prima Pescuire minunată.

Patriarhul României a remarcat că Mântuitorul Iisus Hristos nu a făcut minunea pentru niște pescari leneși.

„Minunea s-a făcut pentru pescari harnici, care s-au ostenit toată noaptea, dar, fiindcă n-au prins nimic, s-au smerit mult. Abia atunci când i-a aflat în stare de oboseală după multă osteneală și în stare de smerenie după un mare eșec, Hristos Dumnezeu le-a dăruit ajutorul Său care face minuni”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

„Aproape este harul de smerita cugetare”

În acest sens, Preafericirea Sa l-a citat pe Sf. Isaac Sirul, care spunea: „Până nu se smerește omul, nu ia plata lucrării sale, iar răsplata nu se dă lucrării, ci smereniei. Deci răsplata nu se dă virtuții, nici ostenelii pentru ea, ci smereniei ce se naște din ele. Aproape este harul de smerita cugetare”.

„Prin urmare, Evanghelia de azi ne învață că Dumnezeu cunoaște atât ostenelile omului, cât și limitele sau neputințele lui, dar îl învață pe om să-I ceară ajutorul Lui, să lucreze împreună cu El, să se bucure de iubirea Lui milostivă în stare de smerenie și recunoștință. Evanghelia acestei duminici ne face să înțelegem că întotdeauna avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu”, a explicat Patriarhul României.

Preafericirea Sa a subliniat că trebuie să cerem ajutorul lui Dumnezeu nu numai când ne simțim mai puțin pregătiți, ci și când suntem foarte bine pregătiți.

„Dumnezeu iubește foarte mult pe fiecare om smerit care-I cere ajutorul Său, lucrează în comuniune de iubire cu El și se străduiește să fie harnic și darnic, fiindcă întreaga viață este dar al lui Dumnezeu pentru oameni și trebuie trăită ca dăruire de sine lui Dumnezeu și oamenilor, ca iubire smerită, darnică sau generoasă”, a adăugat Părintele Patriarh Daniel.

Să nu deznădăjduim niciodată

Dumnezeu va lucra în viața noastră doar după ce noi vom împlini poruncile Lui și Îi vom cere ajutorul, a reiterat Patriarhul României, care a subliniat totodată că neîndeplinirea de către Dumnezeu a rugăciunilor noastre nu trebuie să fie motiv de deznădejde.

„Învățăm că, după ce omul credincios ascultă Evanghelia lui Hristos și împlinește poruncile Lui, se arată și lucrarea sfântă a lui Hristos în viața sa. Numai în stare de ascultare smerită și de îndeplinire a poruncilor lui Hristos poate omul simți sfințenia lui Dumnezeu, care contrastează cu păcătoșenia omului”, a explicat Preafericirea Sa.

„Să ne rugăm preamilostivului Dumnezeu să simțim puterea Lui când Îi cerem ajutorul, să nu deznădăjduim niciodată, chiar dacă nu se împlinește dorința noastră când voim noi și cum voim noi.”

„Să învățăm că înțelepciunea lui Dumnezeu este mai presus decât părerea sau priceperea noastră individuală, că puterea Lui este mai mare decât puterile noastre intelectuale și fizice. Iar harul iubirii Lui și sfințenia Lui sunt izvor de lucrări surprinzătoare, minunate și sfințitoare, spre slava Preasfintei Treimi și mântuirea oamenilor”, a încheiat Părintele Patriarh Daniel.

Sfânta Liturghie de la Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale a fost oficiată de Părintele Mihai Sfarghie, secretar patriarhal, împreună cu Diac. Eduard Murariu, redactor la Ziarul Lumina.