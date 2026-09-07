Ce păreri și-au făcut tinerii despre Catedrala Națională după ITO 2026?

Tineri din România și din diaspora au vorbit pentru Basilica despre emoțiile trăite, impresiile lăsate de Catedrala Națională și bucuria de a participa la unul dintre cele mai importante momente ale întâlnirii.

Vizita la Catedrala Națională și întâlnirea cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-au numărat printre momentele care i-au marcat pe tinerii participanți la Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox (ITO) 2026.

Andrei Streza (22 de ani), Arhiepiscopia Sibiului

„Mereu am fost foarte entuziasmat de orice eveniment legat de Catedrala Națională, astfel că bucuria a fost maximă când am aflat că vom participa timp de trei zile consecutive la slujbe, conferințe și prezentări în interiorul ei”, a trasmis Andrei Streza.

Tânărul a spus că este pasionat de domeniul artei creștine: „ am reușit să admir din plin această capodoperă arhitectonică, fără să mă plictisesc nicio clipă de frumusețea și complexitatea ei. Programul iconografic, de o valoare artistică inestimabilă, m-a introdus într-o stare de fascinație continuă”.

„Dimensiunea sfinților și a scenelor realizate în tehnica mozaicului mi-a oferit un sentiment de apropiere față de sfinți și de Împărăția lui Dumnezeu. Simțeam, de-a dreptul, că sfinții mă ocrotesc atunci când eram în Catedrală”.

Andrei mărturisește că s-a simțit „ca acasă” în Catedrala Națională. Mai mult, deschiderea ITO a coincis cu ziua sa de naștere, astfel încât participarea la acest moment a devenit, în opinia lui, cel mai frumos cadou primit.

„Pe Părintele Patriarh Daniel îl admir foarte mult pentru tot ceea ce a realizat și continuă să realizeze pentru Biserica Ortodoxă Română. De la găzduirea celor 2.400 de tineri în Catedrala Națională până la întâmpinarea lor pe Dealul Patriarhiei, l-am simțit aproape de noi, ca pe un părinte care are grijă de copiii săi”, a evidențiat tânărul din Arhiepiscopia Sibiului.

„Am simțit căldura, pacea și bucuria cu care ne-a primit și m-am bucurat, de asemenea, de cărțile pe care ni le-a dăruit nouă, tinerilor participanți. Sunt foarte recunoscător că avem un conducător al Bisericii atât de apropiat de tineri. Îi mulțumesc din suflet că a făcut posibilă această ediție a ITO.”

Cătălin Șerban Popa (19 ani), Episcopia Oradiei

„Au fost multe momente profunde și frumoase în locurile deosebite pe care le-am vizitat, cum ar fi Mănăstirea Antim, Mănăstirea Radu Vodă sau Catedrala Sfântul Spiridon Nou, dar cel mai profund moment a fost Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Națională. În mijlocul atâtor tineri adunați la rugăciune am simțit o bucurie, o pace și o liniște dumnezeiască”, a explicat Cătălin Șerban Popa.

Cătălin a mărturisit că a fost impresionat de Catedrala Națională nu doar prin frumusețea ei, ci mai ales prin ceea ce a trăit în interiorul ei: „Pentru câteva clipe, am simțit că toate grijile lumești rămân în urmă și că suntem cu toții parte din aceeași familie, adunați înaintea lui Dumnezeu”.

De asemenea, tânărul din Oradea a transmis că a fost frumos impresionat de apropierea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel față de tineri: „Felul în care ne-a primit și a interacționat cu noi ne-a făcut să simțim că suntem iubiți și prețuiți de Biserică. Am înțeles că tinerii nu sunt doar viitorul Bisericii, ci și reprezentanții ei”.

„Am plecat de la ITO 2026 cu multă recunoștință, cu prietenii noi și cu amintiri pe care le voi păstra mereu în suflet. Mai presus de toate, am plecat cu gândul că frumusețea Bisericii și a Ortodoxiei se descoperă și prin oamenii care Îl iubesc pe Hristos și că, oriunde ne-am afla, suntem parte din aceeași familie a lui Dumnezeu” a mai precizat tânărul.

Paula-Ionela Pîntea (24 de ani), Arhiepiscopia Iașilor

„Am plecat spre ITO cu bucurie și curiozitate. După o vară încărcată, mi s-a părut modul ideal de a o încheia. Unul dintre lucrurile care îmi aduceau cea mai mare bucurie era gândul revederii prietenilor de departe, cu care, de cele mai multe ori, nu reușesc să mă sincronizez. Am descoperit însă și alte lucruri pe care simt nevoia să le povestesc”, a relatat Paula-Ionela Pîntea.

Tânăra din Arhiepiscopia Iașilor a spus că imaginea care i-a rămas întipărită în minte este cea a Catedralei Naționale: „Privind-o doar din articole, este ușor să o reduci la cifre, costuri sau la controversele care au însoțit construirea ei. Pentru mine, Catedrala este mai mult decât atât. Este un loc construit cu multă dorință și muncă, în cinstea celor care au fost înaintea noastră”.

„Imaginea ei plină de tineri mi se pare cu atât mai puternică: truda generațiilor anterioare a devenit, pentru câteva zile, acasă pentru generația noastră. Un locaș în care ne-am rugat, ne-am bucurat și ne-am întâlnit. Acesta este unul dintre cele mai puternice lucruri care arată că tinerii nu sunt doar viitorul Bisericii, ci și prezentul ei”.

Paula-Ionela a declarat că imaginea Părintelui Patriarh este una pe care nu o va uita: „Mi-a amintit de un părinte care privește cu iubire și mulțumire spre o casă plină de copii și nepoți. Am simțit însă ceva și mai important: încrederea. Pentru câteva zile ni s-a încredințat unul dintre cele mai scumpe odoare ale Bisericii și am simțit că suntem luați în serios”.

„ITO mi-a reamintit cât de puternică este comuniunea. La București am trăit experiența unei Biserici vii, iar acum am datoria să o duc cu mine acasă și să dau mai departe și altor tineri ceea ce am primit”, a adăugat tânăra.

Am plecat cu sentimentul că nu avem în față o generație pe care trebuie să o convingem să vină în Biserică. Avem o generație care deja caută, întreabă, simte și își dorește să aparțină. Responsabilitatea mea este să contribui la crearea unui spațiu în care fiecare tânăr să se simtă acasă.”

Paul (22 de ani), Biserica Ortodoxă a Albaniei

„Când am intrat în Catedrala Națională, am simțit că nu pășesc doar într-o biserică impresionantă, ci că mă întorc acasă. Era ceva profund cald și liniștitor în acel loc. Înconjurat de nenumăratele mozaicuri ale sfinților, am simțit că ei nu erau doar înaintea ochilor mei, ci prezenți alături de noi în rugăciune, amintindu-ne că în Biserică nu suntem niciodată singuri”, a transmis Paul, un tânăr albanez.

Pentru el, unul dintre cele mai puternice momente a fost acela în care a stat cu steagul Bisericii din Albania. Atunci când a primit binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Paul a simțit „smerenia și dragostea sa părintească față de tineri. Cuvintele sale au trezit în mine o iubire reînnoită pentru viața creștină și mi-au amintit că credința nu este menită să ne facă să ne temem de lume, ci să ne dea curajul de a trăi în ea împreună cu Hristos”.

„M-au impresionat frumusețea Catedralei și bogăția mozaicurilor ei. Fiecare spațiu îți îndrepta privirea, iar apoi inima, către Hristos. Învierea, Nașterea Domnului și Hristos Pantocrator alcătuiau mai mult decât un ansamblu artistic: aveam impresia că întreaga istorie a mântuirii ne înconjoară”.

Paul a afirmat că această vizită a însemnat mai mult decât o experiență frumoasă: „Mi-a oferit speranță și lumină și mi-a trezit dorința de a reveni. Am venit la Catedrală ca un vizitator, dar am plecat cu sentimentul că am fost primit ca un fiu”.

Sarra Lupășteanu (20 de ani), Episcopia Italiei

„Un moment care m-a emoționat profund a fost atunci când am intrat, pentru prima dată, în Catedrala Națională. Pur și simplu m-am blocat; parcă era un vis. Înconjurată de mozaicuri, chipuri de sfinți și scene din viața Mântuitorului Iisus Hristos, Catedrala mi-a transmis o liniște și o emoție pe care nu le pot pune în cuvinte”, a spus Sarra Lupășteanu .

Sarra a punctat faptul că, cea mai mare emoție pe care a trăit-o a fost la Sfânta Liturghie: „Răspunsurile date de Grupul Psaltic Tronos, împreună cu glasurile tuturor tinerilor care cântau și rosteau rugăciunile, au creat un moment de nedescris. Am simțit atunci că, deși eram atât de mulți, eram cu toții o singură comunitate, uniți în aceeași credință”.

„M-a impresionat și felul în care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a apropiat de tineri și a vorbit cu ei. Am simțit că ne-a privit ca pe o generație care are un rol important în Biserică. În aceste zile am văzut tineri bucuroși, curajoși, liberi să se exprime și, mai ales, tineri creștini ortodocși”, a povestit Sarra Lupășteanu.

Ștefan Pavăl (17 ani), Arhiepiscopia Dunării de Jos

„Experiența ITO 2026 a reprezentat pentru mine o rapsodie a tinerelor suflete, din care nu putea lipsi însăși sala acestui concert al trăirilor: Catedrala Națională. Ea ne-a adus mai aproape unii de alții, de noi înșine și, mai ales, de Dumnezeu”, a evidențiat Ștefan Pavăl.

„Sub cupola unuia dintre simbolurile Ortodoxiei românești, am simțit o profundă împlinire duhovnicească și o admirație deosebită pentru sfinții reprezentați în mozaicurile Catedralei. Gândul mi s-a îndreptat și către bisericile demolate în timpul regimului comunist, conștientizând că suntem martorii unei renașteri a credinței, iar Catedrala Națională cuprinde, într-un fel, și memoria acelor lăcașuri de cult.”

El a participat atât la slujba de Te Deum și festivitatea de deschidere, cât și la conferințe și la Sfânta Liturghie din ultima zi.

„Mi-a întărit convingerea că viitorul țării noastre este ancorat în moștenirea spirituală a trecutului. Deși era a doua oară când intram în Catedrală, am privit-o cu alți ochi și am înțeles mai bine că și inima noastră este chemată să devină un locaș al speranței și al comuniunii”, a spus tânărul.

„Prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost un alt prilej de bucurie și recunoștință. Am remarcat apropierea sa sinceră față de tineri, atât prin cuvântul adresat la deschiderea întâlnirii, cât și prin participarea la rugăciunea de seară de la Reședința Patriarhală. Am simțit că a fost alături de noi nu doar prin cuvinte, ci mai ales prin fapte.”

Berill Bock (17 ani), Episcopia Ungariei

Născută în Germania, tânăra Berill Bock a transmis: „A fost a doua oară când am participat la programele ITO și mă bucur foarte mult că am avut această oportunitate. Am luat parte la toate activitățile și am vizitat Catedrala Națională, iar această experiență va rămâne pentru mine una de neuitat”.

Tânăra a evidențiat că momenmtul preferat al evenimetului a fost conferința interactivă de dimineață, în cadrul căreia s-a vorbit despre asumarea responsabilității și construirea relațiilor dintre oameni.

„Mi-ar plăcea să particip și la următoarea ediție și să întâlnesc oameni noi și cu suflet frumos”, a afirmat tânăra.

Mihail (22 de ani), Mitropolia Germaniei, Europei Centrale şi de Nord

Stabilit în Germania, Mihail a declarat: „Ediția ITO din acest an a fost o experiență foarte frumoasă. În cadrul programului am avut ocazia să ascult conferințe interesante, să vizitez obiectivele Bucureștiului, dar și să socializez și să mă bucur de timpul petrecut alături de ceilalți participanți”.

„Am legat multe prietenii noi și am simțit o apropiere de tinerii ortodocși din întreaga Românie și din afara granițelor ei. Sper ca legăturile create și lucrurile pe care le-am învățat să ne ajute să dezvoltăm activitățile dedicate tinerilor în comunitățile noastre locale”, a mai relatat tânărul.