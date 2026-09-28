PS Nichifor Botoșăneanul a participat la deschiderea Consfătuirii Profesorilor de Religie din județul Iași

Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor a oficiat vineri Sfânta Liturghie la Catedrala Veche din Iași, în deschiderea Consfătuirii Profesorilor de Religie din județ.

Preasfinția Sa a oferit, din partea Mitropolitului Teofan al Moldovei și Bucovinei, distincția „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei” pentru mireni Denisiei-Elena Mănoiu, inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit preot pe diaconul Flavius Popa, de la Centrul Cultural-Misionar „Doxologia”.

Programul a continuat cu lucrările consfătuirii, unde au luat cuvântul pr. Lucian Filip, inspector eparhial în cadrul Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, pr. Cristian-Alexandru Barnea, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, pr. Constantin Simiraș, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Iași, pr. Gabriel Leonte, directorul Centrului de Formare Continuă al Arhiepiscopiei Iașilor, precum și prof. Anca-Elena Rotariu, reprezentant al Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași.

Profesorii au participat și la atelierul „Conectarea cu elevii la începutul orei de Religie”, susținut de stavrofora Sofronia Rădulescu, stareța Mănăstirii „Sfântul Siluan Athonitul” din Iași. La întâlnire au participat și reprezentanți ai cultelor partenere în predarea disciplinei Religie.

Consfătuirea anuală a profesorilor de religie are scopul de a prezenta noutățile referitoare la activitatea didactică, precum și de a întări colaborarea dintre profesorii de Religie, instituțiile bisericești și cele de învățământ.