Mitropolitul Dositei Filitti va fi evocat la Arhivele Naționale ale României

O conferință despre Mitropolitul Dositei Filitti al Ungrovlahiei va avea loc miercuri la sediul Arhivelor Naționale ale României din Capitală.

Manifestarea este intitulată „Dositei Filitti (1734–1826), mitropolit și filantrop” și face parte din seria „Conferințele de miercuri”.

Prelegerea va avea loc de la ora 18:00 și va fi susținută de academicianul Georgeta Filitti. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile.

Conferința aduce în prim-plan personalitatea lui Dositei Filitti, Mitropolit al Ungrovlahiei între 1793 și 1810, și contribuția sa la viața religioasă, culturală și educațională de la sfârșitul secolului al 18-lea și începutul secolului al 19-lea.

Mitropolitul Dositei Filitti s-a remarcat prin sprijinirea învățământului și a tipăririi de carte, prin preocuparea pentru evidența nașterilor și a deceselor, precum și pentru păstrarea documentelor bisericești.