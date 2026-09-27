Chilia Memorială a Sf. Sofian inaugurată la Mănăstirea Antim: Mare pescar de oameni în apele învolburate ale comunismului

„Sf. Cuv. Sofian de la Antim a fost un mare pescar de oameni, care, în apele învolburate ale epocii comuniste, a pescuit pentru Hristos multe suflete aproape pierdute și le-a adus la dreapta credință și la dreapta viețuire”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, duminică, la Mănăstirea Antim.

În continuare, ierarhul a sfințit chilia memorială a sfântului din incinta mănăstirii.

Sfântul a fost „o lumină a Bucureștiului, un duhovnic și un apostol al Capitalei noastre, care a încălzit și a luminat sufletele, inimile și mințile atâtor oameni din toate categoriile, de la cei mai rafinați intelectuali până la oameni simpli din întreprinderi sau țărani veniți la București pentru a primi de la Părintele Sofian cuvânt de întărire, dezlegare de păcate și binecuvântare”, a spus episcopul vicar patriarhal.

Chilia memorială a Apostolului Bucureștilor

„O casă memorială pentru un părinte duhovnicesc nu este o noutate: citim în Pateric de mulțime de nevoitori care, după trecerea marilor părinți ai pustiului la cele veșnice, mergeau la aceste chilii pentru a-și aminti pilda viețuirii și cuvintele înțelepte ale acestor părinți”, a mai spus Preasfinția Sa, amintind de chiliile și peșterile sfinților români cercetate de pelerini.

„Iată că această tradiție continuă, pentru că lucrurile acestea care stau în legătură cu persoanele sfinte pe care noi le cinstim, sunt purtătoare de binecuvântare și de har, harul celor care s-au nevoit și le-au folosit”, a adăugat părintele episcop vicar patriarhal.

Preasfinția Sa a precizat că această chilie memorială s-a realizat cu eforturi deosebite din partea Mănăstirii Antim în colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului, cei mai implicați în lucrare fiind Protos. Vincențiu Oboroceanu, starețul așezământului monahal, și Arhim. Antipa Burghelea, membru al obștii, care au beneficiat și de expertiza consilierului patriarhal Răzvan Mihai Clipici, director la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale.

Prezentare de carte

În continuare, Preasfinția Sa a prezentat două volume – „Mănăstirea Antim din București, vatra de isihasm a Sfântului Cuvios Sofian” de Arhim. Antipa Burghelea și „Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici” – precum și o broșură despre Mănăstirea Antim și viața Sf. Sofian apărută în patru limbi: română, franceză, greacă și georgiană.

„Mulțumim tuturor ostenitorilor care s-au ocupat cu organizarea acestei case memoriale, celor care s-au ocupat cu strângerea unui material iconografic atât de bogat pentru cele două volume și mai ales celor care s-au străduit scriindu-le și coordonându-le apariția la Editura Basilica a Patriarhiei Române”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Diplome și distincții

Inaugurarea s-a încheiat cu o ceremonie de acordare de diplome și distincții pentru cei implicați în această lucrare și în publicarea materialelor enumerate mai sus.

Arhim. Antipa Burghelea, membru al obștii de la Antim, Stavrofora Cipriana Tănase, stareța Mănăstirii „Mihai Vodă” din Capitală, și Arh. Traianus Popovici au fost distinși cu Ordinul „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”.

Pr. Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar patriarhal administrativ, Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal, și Alexandra Piper au primit Diploma omagială cu medalie a anului 2026, dedicat pastorației familiei creștine.

Chilia Memorială a Sf. Cuv. Sofian de la Antim rămâne deschisă pentru vizitare duminică până în jurul orelor 22:00.

Sfânta Liturghie din această duminică a marcat cinstirea Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, ctitorul Mănăstirii Antim din Capitală, de la al cărui martiriu anul acesta s-au împlinit 310 ani.

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