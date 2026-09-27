Masa Sfântului Altar este tronul slavei lui Dumnezeu: Mitropolitul Iosif la sfințirea bisericii Parohiei Verona I

După 26 de ani de eforturi, membrii Parohiei Verona I și-au văzut biserica sfințită de un sobor format din șase ierarhi. „Masa Sfântului Altar este tronul slavei lui Dumnezeu”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale.

„Dacă până astăzi biserica aceasta v-a aparținut cu zidurile ei și cu tot ce ați făcut aici, tot ce ați împlinit în ea cu foarte multă migală, osteneală, jertfă, de astăzi înainte, această biserică nu vă mai aparține”, a mai spus părintele mitropolit. „De acum, ea aparține lui Dumnezeu. Este darul dumneavoastră făcut lui Dumnezeu.”

Dar primit de Dumnezeu și întors dăruitorului

„Este casa Lui și de acum El ne-o dăruiește nouă, sau mai degrabă ne primește duminică de duminică și Liturghie de Liturghie, zi de zi când intrăm în ea, ne primește El pe noi”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Iosif.

Părintelui mitropolit i-au fost alături în slujire: Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord; Episcopii Benedict al Sălajului, Siluan al Italiei și Macarie al Europei de Nord; Arhiereul vicar Maxim Danubianul al Episcopiei Italiei; numeroși alți clerici invitați.

Preasfințitul Părinte Macarie a oferit mai multe daruri celor doi ierarhi români ai Italiei. „Ne bucurăm nespus de mult atunci când venim și la căldura de afară, dar și la căldura sufletească în aceste frumoase biserici și comunități euharistice vii”, a spus Episcopul Europei de Nord.

Valorizează frumusețea Italiei creștine

Pe lângă hramurile „Buna Vestire” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, comunitatea l-a primit ca ocrotitor și pe Sf. Ier. Zenon, episcopul Veronei, arhipăstor local din secolul al IV-lea.

„Sfințirea unei biserici este un eveniment cu totul deosebit în general în Biserică și cu atât mai mult atunci când ea se întâmplă în afara granițelor, acolo unde în principiu comunitățile duc greul străinătății, duc greul despărțirii de casă și în care nu ușor reușesc să-și construiască o biserică”, a declarat Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, pentru Trinitas TV.

„Este un eveniment deosebit și pentru că biserica aceasta poartă amprenta unei căutări și unei valorizări a tuturor frumuseților țării în care trăim.”

Românii, o comunitate pe deplin integrată

Biserica a fost construită cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României (DRP).„Se cuvine în primul rând astăzi să mulțumim lui Dumnezeu și să dăm slavă pentru că am participat la o lucrare minunată. Eu aș spune minune și nu mă feresc de cuvinte, pentru că arată puterea unei comunități, puterea rugăciunii”, a spus Radu Cosma, director DRP.

„Nu este vorba doar despre un singur om, este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că aici a fost un teren viran și, prin voia Domnului, prin voința Părintelui Gabor și a credincioșilor, acest teren a fost transformat într-un loc în care ne închinăm.”

Oficialul transmis felicitări din partea Laviniei Arnăutu, secretar de stat la Departamentul pentru Români de Pretutindeni.

La eveniment au participat numeroși credincioși, reprezentanți ai autorităților române și italiene, ai instituțiilor diplomatice și consulare, precum și ai Bisericii Romano-Catolice.

„Este un moment important pentru comunitatea românească din Verona. Suntem cumva la sfârșitul unui drum, dar și la începutul unui nou drum. Cunosc personal, pentru că am avut ocazia să particip în diferitele momente ale acestui proiect”, a spus Adina Lovin, consulul general al României la Trieste.

„Un moment emoționant astăzi, după 14 ani, să vedem ce s-a realizat în toți acești ani. Este meritul dumneavoastră, al comunității, în primul rând. Este rezultatul credinței, jertfei, muncii.”

Diplomatul român a subliniat gradul înalt de integrare a comunității românești în societatea italiană.

Ordine și distincții

Din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif, Părintele Paroh Gabor Codrea a primit Ordinul „Crucea Mitropolitană”, gradul I, al Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale. Același ordin l-a primit și soția acestuia, Patricia Codrea.

Membrii Consiliului și ai Comitetului Parohial, precum și alte persoane implicate activ în construcția, amenajarea și înfrumusețarea lăcașului de închinare au primit Gramate Episcopale de apreciere.

Ordine și distincții, dar și câte o icoană cu chipul sfinților ocrotitori ai bisericii au primit și reprezentanții autorităților locale, precum și cei care au sprijinit edificarea lăcașului de cult.

După sfințire, credincioșii, atât bărbați, cât și femei, au primit binecuvântarea de a trece prin Sfântul Altar și de a se închina înaintea Sfintei Mese.

Credința, fundament existențial al românilor din Italia

„A fost împlinirea unui proiect pe care noi l-am visat de mai bine de 20 de ani și la care am lucrat zi și noapte în tot acest interval. Este, pe de altă parte, și un cadou pe care comunitatea românească îl face orașului Verona. Credința stă la temelia felului de a trăi a românului din Italia”, a declarat, pentru Trinitas TV, Părintele Paroh Gabor Codrea.

„Mai ales pentru cei din prima generație, credința este puntea de legătură cu România. Tradițiile nu sunt altceva decât o actualizare, în funcție de perioada anului liturgic, a acestei credințe. Este și legătura cu înaintașii noștri, cu cei care au semănat credința și tradițiile în sufletul nostru.”

Parohul a adăugat că românii au mers în Occident cu cărțile care i-au format, cu costumele populare ale părinților și cu amintirile copilăriei în inimă.

„Biserica pe care tocmai am încredințat-o astăzi lui Dumnezeu este întâi de toate o carte de identitate a românilor, dar este și un fel de a exprima sufletul neaoș românesc și de a-l pune în cadou celor care ne-au primit și pe care noi ne-am altoit ca și comunitate aici, la Verona.”

Despre biserică

Parohia „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Verona a fost înființată în anul 2000. În 2012, comunitatea a dobândit terenul de 5.326 mp pe care se află astăzi ansamblul parohial. În 2015, Episcopul Siluan al Italiei a sfințit piatra de temelie, iar în 2016 au fost inaugurate cripta bisericii și Centrul Pastoral.

Pictura bisericii este în tehnica al fresco și este concepută ca o punte între spiritualitatea ortodoxă românească și memoria creștină a Veronei și a Europei Occidentale. Alături de sfinții tradiției răsăritene, sunt reprezentați și sfinți legați de Verona și de Occidentul creștin, precum Sfântul Zenon, Sfinții Firmus și Rusticus, Sfânta Tusca și Sfânta Teuteria.

S-a dorit exprimarea faptului că prezența comunității românești nu este izolată, ci se înscrie firesc în istoria, cultura și spiritualitatea locului în care trăiește.

Biserica „Sf. Ilie” din Verona este situată pe viale Andreea Paladio, numerele 21-27. În oraș mai există trei parohii românești.