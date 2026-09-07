Aproape 2,9 milioane de copii au început școala: Ce e nou în acest an

Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari au început luni anul școlar 2026-2027, informează Agerpres. Cu acești copii lucrează în noul an 200.845 de cadre didactice, conform informațiilor EduPedu.

Anul școlar are, pentru majoritatea elevilor, 36 de săptămâni de cursuri și se încheie în 18 iunie 2027, dar există calendare diferite de încheiere a cursurilor pentru anumite forme de învățământ. Vezi aici noua structură al anului școlar.

Noutățile acestui an școlar

Pentru clasele I-VIII, anul acesta intră în vigoare noi standarde naționale de evaluare, care vor permite compararea notelor între școli, sprijinind utilizarea mediilor anuale în deciziile educaționale, informează Libertatea.

Printre noutățile acestui an școlar se numără și o mai mare pondere a disciplinelor de specialitate și posibilitatea ca elevii să-și personalizeze parțial curriculumul, alegând opționalele pe care le doresc.

O altă veste bună este că bursele sociale în valoare de 300 de lei pe lună vor fi acordate în continuare și în vacanțele școlare, pragul de venit al familiilor crescând cu 7%, ceea ce ar putea însemna că mai mulți elevi ar putea primi aceste burse.

Pledoarie pentru educația religioasă

În cuvântul de învățătură de duminică, înaintea începerii anului școlar, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a transmis tuturor elevilor, părinților lor, învățătorilor și profesorilor urarea de a primi ajutorul lui Dumnezeu și de a se simți iubiți de Hristos, de Biserică, de familie și de societate.

De asemenea, Patriarhul României a transmis și un mesaj dedicat începerii noului an școlar.

„La începutul anului şcolar 2026-2027, îi binecuvântăm pe elevi și părinți, învățători și profesori, îndemnându-i, cu dragoste părintească, să cultive valorile credinței în familie, în Biserică, în școală și în societate, împlinind astfel cuvântul Domnului Iisus Hristos: Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia (Luca 18, 16)”, a scris Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a mai subliniat în mesajul său că, „în spațiul școlar, pentru o educație integrală a elevului, este relevantă valorificarea specificului formativ al educației religioase”.

Începând din 2030, elevii vor putea susține unul dintre examenele de Bacalaureat la Religie.