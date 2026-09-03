Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Patriarhul Daniel la finalul Procesiunii Luminii de la ITO 2026: A fost un pelerinaj al bucuriei și al păcii

„Dragi tineri, vă mulțumim pentru frumoasa Procesiune a Luminilor pe care ați realizat-o în seara aceasta, de la Catedrala Națională până la Catedrala Patriarhală istorică. A fost un pelerinaj al bucuriei și al păcii”, le-a spus miercuri seară Preafericitul Părinte Patriarh Daniel tinerilor participanți la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026, care au parcurs în procesiune traseul menționat.

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Cum arată cei 12 Apostoli adăugați recent în mozaic pe fațada Catedralei Naționale

Icoana Dreptului Judecător de pe frontispiciul Catedralei Naționale a fost recent flancată de icoanele celor 12 apostoli, realizate tot în tehnica mozaicului.

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Icoana Maicii Domnului „Rugul Aprins” va fi sărbătorită pentru prima dată la Mănăstirea Antim

Icoana Maicii Domnului „Rugul Aprins” va fi sărbătorită în această săptămână la Mănăstirea Antim din București, pentru prima dată după înscrierea sa în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

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Ce spun tinerii la ITO 2026: Au vizitat obiective religioase și culturale ale Bucureștiului

Participanții la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026 au explorat miercuri principalele obiective religioase și culturale ale Capitalei. Împărțiți în 20 de grupuri, cei aproximativ 2.400 de tineri au vizitat biserici, mănăstiri și muzee, mărturisind că experiența le-a oferit ocazia de a cunoaște mai bine istoria, spiritualitatea și patrimoniul României.

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Biserica „Sfântul Gheorghe” – Nou din Capitală a anunțat programul slujbelor pentru cinstirea moaștelor Sf. Ana

Biserica „Sfântul Gheorghe” – Nou din Capitală a anunțat programul slujbelor pentru cinstirea moaștelor Sfintei Ana, care vor fi așezate spre închinarea credincioșilor în perioada 5-10 septembrie.

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