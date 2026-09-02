Ce spun tinerii la ITO 2026: Au vizitat obiective religioase și culturale ale Bucureștiului

Participanții la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026 au explorat miercuri principalele obiective religioase și culturale ale Capitalei. Împărțiți în 20 de grupuri, cei aproximativ 2.400 de tineri au vizitat biserici, mănăstiri și muzee, mărturisind că experiența le-a oferit ocazia de a cunoaște mai bine istoria, spiritualitatea și patrimoniul României.

Traseele au inclus Catedrala Patriarhală, Catedrala Națională, Mănăstirile Antim și Radu Vodă, Biserica Sfântul Spiridon Vechi, Biserica Bucur Ciobanul, Mănăstirea Stavropoleos și alte lăcașuri de cult reprezentative. Programul a cuprins și vizite la Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național de Artă, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Național al Țăranului Român și Palatul Parlamentului.

Printre participanți s-au aflat numeroși tineri veniți din diaspora, pentru care vizitarea Bucureștiului a însemnat și redescoperirea rădăcinilor.

„Mi s-a părut extraordinar. A fost pentru prima dată când am intrat în Catedrala Națională și este impresionantă. Pentru noi, cei din diaspora, este o bucurie că putem vizita și Palatul Parlamentului. Cred că orice român ar trebui să ajungă măcar o dată acolo”, a spus un tânăr român stabilit în străinătate.

Mărturiile participanților

Pentru o tânără participantă, ITO a fost mai ales un răgaz sufletesc după o perioadă solicitantă: „Am venit cu gândul că aș dori să mă liniștesc, pentru că am avut o perioadă foarte încărcată înainte. Mănăstirea Antim este un loc care îți transmite multă pace și în care ai vrea să rămâi cât mai mult”.

O altă participantă a privit vizita la Mănăstirea Antim prin prisma propriei povești de viață: „Aici s-a legat prietenia dintre mine și soțul meu, iar acum ne-am întors în locul care ne-a apropiat”.

Printre participanți s-au aflat și doi tineri din Irlanda. Unul dintre ei, convertit la Ortodoxie în urmă cu doi ani, a spus că ITO este o ocazie de a întâlni alți tineri care împărtășesc aceeași credință.

„Cred că este important să mărturisim credința ortodoxă. Trebuie să-L vedem pe Hristos în ceilalți oameni și să-L arătăm prin viața noastră, pentru ca și alții să se apropie de Biserică”.

O participantă care a fost prezentă și la ITO Timișoara a spus că emoțiile sunt aceleași de fiecare dată, iar ceea ce o impresionează cel mai mult este comuniunea dintre tineri.

„Numărul mare de participanți, entuziasmul lor și valorile pe care încercăm să ni le transmitem unii altora sunt extraordinare. Astăzi avem nevoie de modele, iar pentru noi, tinerii, cel mai bun model este chiar un alt tânăr, de la care putem învăța foarte multe”.