O familie se construiește pas cu pas: Doi foști beneficiari s-au cununat la Așezământul „Sf. Leontie de la Rădăuți”

Biserica Așezământului pentru copii „Sf. Leontie de la Rădăuți” a găzduit recent o cununie mai specială: tinerii Gabriel și Petronela, ambii foști beneficiari ai acestei lucrări sociale, și-au depus jurămintele în prezența Arhim. Iustin Tănase, directorul așezământului, și a Stavroforei Ecaterina Lichi, psihologul așezământului.

„Aceasta este, de fapt, prima pereche formată din doi copii crescuți de noi. Suntem la cea de-a 12-a nuntă, iar până acum eram obișnuiți ca unul dintre copii să fie al Așezământului, iar celălalt să vină din afara lui”, a explicat pentru Stavrofora Ecaterina Lichi (foto sus, centru).

„Ne întâlneam cu familia fetei sau a băiatului, discutam, ne puneam de acord asupra lucrurilor importante și, în felul acesta, ajungeam să îi vedem pe cei doi copii devenind o familie.”

„De data aceasta a fost altfel. Amândoi erau ai noștri. I-am crescut împreună, i-am văzut cum au crescut, le-am cunoscut bucuriile, frământările și pașii pe care i-au făcut în viață. De aceea, emoția a fost mult mai mare”, a recunoscut Maica Psiholog Ecaterina.

„A fost o bucurie greu de pus în cuvinte să îi vedem în ziua nunții, știind că, după toți anii în care am fost alături de ei, acum își începeau împreună propriul drum.”

La început de drum

Gabriel are 26 de ani și lucrează ca muncitor calificat la o firmă din străinătate. „Am încercat întotdeauna să nu mă opresc la ceea ce am reușit deja, ci să caut permanent lucruri noi pe care să le învăț și obiective pe care să le ating”, spune el.

„Pe viitor, îmi doresc să construiesc alături de Petronela o familie unită și să avem o viață în care să existe atât stabilitate, cât și dorința de a ne depăși mereu limitele”, adaugă Gabriel. „Cred că omul trebuie să rămână mereu dispus să învețe, indiferent de etapa vieții în care se află.”

Petronela are 21 de ani și este studentă în anul al III-lea la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Își dorește să se dezvolte continuu în domeniul ales și să-și găsească un drum care să-i permită să valorifice ce învață în prezent.

„Îmi doresc ca eu și Gabriel să construim o familie întemeiată pe credință, respect și iubire și să avem răbdarea de a crește împreună, fără să uităm că o familie se construiește pas cu pas”, spune Petronela.

Secretul formării

Așezământul „Sf. Leontie de la Rădăuți” colaborează cu DGASPC Suceava pentru a asigura un mediu stabil (11 căsuțe de tip familial) și servicii integrate pentru copii, în vederea reintegrării în familie sau a integrării socio-profesionale și a pregătirii pentru viață independentă.

„Cred că, dincolo de ceea ce învață la școală și de pregătirea pentru o meserie, cel mai important lucru pe care încercăm să îl sădim în copii este felul în care să își construiască viața”, transmite Stavrofora Ecaterina Lichi.

„Noi muncim foarte mult pe partea educațională, dar, dacă nu reușim să formăm și partea morală, dacă nu îi ajutăm să devină oameni cu principii, creștini adevărați, care să înțeleagă responsabilitatea, iubirea, respectul și jertfa, atunci simțim că am muncit degeaba.”

Învață adevărata iubire

După absolvirea liceului, copiii rămân la așezământ și sunt sprijiniți până când devin independenți. În prezent, instituția, fondată în 2001 de Arhim. Iustin Dragomir Ioan, Stareţul Mănăstirii Bogdana din Rădăuţi, găzduiește aproximativ 130 de copii și tineri.

„Pentru noi, familia este una dintre cele mai importante temelii. Ne dorim ca ei să nu plece din Așezământ doar cu o diplomă sau cu o meserie, ci cu un set de valori pe care să le ducă mai departe. Să știe să iubească, să ierte, să își asume responsabilități și, atunci când Dumnezeu le va rândui o familie, să știe să o păstreze și să o construiască”, mai explică stavrofora.

„Poate că aceasta este una dintre cele mai mari bucurii pe care le poate avea un om care lucrează cu acești copii: să îi vezi, după ani de zile, devenind oameni care își pot întemeia propria familie și pot duce mai departe binele pe care au avut șansa să îl primească.”

Interviu cu Gabi și Petronela: Ce este familia

Cei doi soți au răspuns la trei întrebări trimise de Agenția de știri Basilica. Tinerii explică în ce fel se sprijină reciproc în relație și ce înseamnă pentru ei familia.

Agenția de știri Basilica: Ce înseamnă pentru tine familia?

Petronela: Pentru mine, familia înseamnă, înainte de toate, un loc în care poți fi tu însuți și în care știi că nu ești singur. Înseamnă oameni care aleg să rămână alături de tine nu doar atunci când lucrurile sunt ușoare, ci mai ales în momentele în care ai nevoie de sprijin, răbdare și înțelegere.

Cred că o familie se construiește în fiecare zi, prin gesturi mici, prin comunicare, prin iertare și prin dorința de a crește împreună.

Pentru mine, faptul că am crescut în Așezământ, sub îndrumarea Maicii Ecaterina și a părintelui Iustin, face ca această idee să aibă o semnificație aparte. Am învățat cât de important este să ai oameni cărora să le poți spune „acasă”. Astăzi, îmi doresc ca familia pe care o construim eu și Gabriel să fie un astfel de „acasă” pentru amândoi.

Gabriel: Pentru mine, familia înseamnă responsabilitate, sprijin și continuitate. Este locul în care doi oameni aleg să meargă în aceeași direcție și să se ajute reciproc să devină mai buni.

Venind din Așezământ, am înțeles de timpuriu cât de important este să ai oameni care să creadă în tine și să îți fie alături. Toate acestea le-am învățat cu ajutorul Maicii și al Părintelui, care ne-au ascultat și ne-au sfătuit neîncetat.

De aceea, pentru mine, familia pe care o construim acum nu este doar un nou început, ci și o responsabilitate: aceea de a crea un cămin în care să existe ceea ce fiecare om are nevoie – credință, respect, liniște, încredere și iubire.

Agenția de știri Basilica: Cum vă ajutați reciproc și ce trăsătură apreciezi cel mai mult la soț / soție?

Petronela: Cred că unul dintre cele mai importante lucruri într-o căsnicie, dar și într-o relație, este să nu uiți că sunteți de aceeași parte. Ne susținem în ceea ce facem, ne ascultăm și încercăm să ne fim aproape atunci când unul dintre noi trece printr-o perioadă mai dificilă.

Fiind aproape de Biserică, cred cu tărie că toate își găsesc o rezolvare atunci când avem credință și răbdare.

La Gabriel apreciez foarte mult perseverența. Este un om care nu s-a oprit niciodată din a învăța și din a încerca să devină mai bun. Îmi place faptul că nu se mulțumește cu ceea ce a realizat deja, ci caută mereu să evolueze.

Gabriel: Ne ajutăm prin lucrurile de zi cu zi, dar și prin faptul că ne încurajăm reciproc să nu renunțăm la ceea ce ne propunem. Cred că într-o căsnicie este important să ai lângă tine un om care să îți fie partener nu doar în momentele frumoase, ci și atunci când apar dificultăți.

La Petronela apreciez în mod deosebit sensibilitatea și felul în care privește lucrurile. Este un om atent la oameni și la ceea ce se află dincolo de aparențe. Cred că studiile pe care le urmează, precum și pasiunea ei pentru domeniul literelor și pentru copii, se reflectă și în felul în care înțelege lumea și oamenii din jurul ei.

Agenția de știri Basilica: Ce mesaj ai pentru tinerii de vârsta voastră în ceea ce privește familia și căsătoria?

Petronela: Cred că, într-o perioadă în care avem tendința să căutăm mereu ceva „mai bun”, este important să învățăm să prețuim ceea ce construim cu adevărat. Căsătoria nu înseamnă că doi oameni sunt perfecți, ci că doi oameni aleg să se sprijine și să se formeze unul alături de celălalt.

Nu cred că există un moment perfect pentru a întemeia o familie. Cred însă că este important să existe asumare, sinceritate și dorința de a crește împreună. Atunci când aceste lucruri există, dificultățile nu mai sunt motive de renunțare, ci ocazii de a vă cunoaște și mai bine și de a învăța unul de la celălalt.

Și cred cu tărie că, dacă un lucru este de la Dumnezeu, atunci se va întâmpla, fără dar și poate. Trebuie doar să avem încredere și să lăsăm lucrurile să se așeze la timpul lor.

Gabriel: Le-aș spune să nu privească familia ca pe un lucru care le limitează libertatea sau dezvoltarea. Dimpotrivă, cred că omul potrivit alături de tine poate deveni unul dintre cele mai importante motive pentru care îți dorești să evoluezi.

Căsătoria presupune responsabilitate și compromis, dar nu înseamnă să renunți la tine. Înseamnă să înveți să construiești împreună cu celălalt, păstrând în același timp dorința de a deveni mai bun.

Și cred că este important ca, înainte de a cere multe de la omul de lângă noi, să fim dispuși să lucrăm noi înșine la ceea ce putem deveni.

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