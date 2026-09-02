Patriarhul Daniel la finalul Procesiunii Luminii de la ITO 2026: A fost un pelerinaj al bucuriei și al păcii

„Dragi tineri, vă mulțumim pentru frumoasa Procesiune a Luminilor pe care ați realizat-o în seara aceasta, de la Catedrala Națională până la Catedrala Patriarhală istorică. A fost un pelerinaj al bucuriei și al păcii”, le-a spus miercuri seară Preafericitul Părinte Patriarh Daniel tinerilor participanți la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026, care au parcurs în procesiune traseul menționat.

La procesiune și momentul de rugăciune de la Catedrala Patriarhală istorică au participat alături de tineri și câțiva ierarhi: Episcopii Agatonic al Arushei și Tanzaniei Centrale (Patriarhia Alexandriei și a Întregii Africi) și Macarie al Europei de Nord, Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul și Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

După un dialog duhovnicesc cu Preasfințitul Părinte Macarie și prezentarea celui mai important proiect național pentru tineri al Patriarhiei Române, făcută de Părintele Consilier Patriarhal Florin Marica, cei 2.400 de tineri participanți la ITO 2026 au parcurs, cu lumânări și steaguri în mâini, traseul Strada Izvor – Calea 13 Septembrie – Bulevardul Libertății – Piața Constituției – Bulevardul Unirii – Piața Unirii (latura de vest) – Colina Bucuriei.

Rugăciune pentru tineri

Pe esplanada Catedralei Patriarhale Istorice a fost oficiată o scurtă rugăciune compusă special pentru eveniment, care s-a încheiat cu următoarele cereri rostite de Patriarhul României:

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Tatălui ceresc, care ai privit cu drag pe tânărul ce te-a întrebat: Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Cel Care ai înviat din morți pe fiul văduvei din Nain, pe fiica lui Iair și pe prietenul Tău, Lazăr, binecuvintează cu harul Tău și cu iubirea Ta pe toți participanții la această Întâlnire Internațională a Tinerilor Ortodocși, ocrotindu-i cu numele Tău și însemnându-i cu semnul Crucii Tale. Îndreptează, Doamne, tinerețile și luminează cu lumina Ta cea sfântă viața tinerilor din Sfânta Ta Biserică. Sporește iubirea lor față de părinți și a părinților față de ei. Înmulțește râvna lor pentru carte, respectul și recunoștința față de dascălii lor. Dăruiește familiilor lor, slujitorilor Bisericii, profesorilor, autorităților civile și tuturor oamenilor de bună credință sporită grijă pentru prezentul și viitorul tinerilor din toată lumea, ca ei să poată simți că trăiesc sub binecuvântarea Ta. Binecuvântează, Doamne, pe tineri ca să devină oameni credincioși și înțelepți, harnici și darnici, buni și cinstiți, milostivi și curajoși, spre slava Preasfintei Treimi. Amin.”

Joi, ultima zi de la ITO 2026

La final, Preafericirea Sa le-a urat participanților o seară binecuvântată, pace și bucurie și le-a amintit că se vor reîntâlni a doua zi, la Sfânta Liturghie care va fi oficiată în Catedrala Națională.

2.400 de tineri români din țară și diaspora, dar și din Biserici Ortodoxe Surori, participă la ITO 2026, care anul acesta se desfășoară la București. Manifestarea se va încheia după Liturghia de joi cu predarea ștafetei către eparhia care va găzdui următoarea ediție ITO.

Toate evenimentele ITO 2026 au fost transmise în direct la Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române, și pe canalele de Facebook și Youtube ale aceleiași instituții media.

Foto: BASILICA / Mircea Florescu