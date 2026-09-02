Biserica „Sfântul Gheorghe” – Nou din Capitală a anunțat programul slujbelor pentru cinstirea moaștelor Sf. Ana

Mihail Pătrășcanu
Foto creditBASILICA
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Biserica „Sfântul Gheorghe” – Nou din Capitală a anunțat programul slujbelor pentru cinstirea moaștelor Sfintei Ana, care vor fi așezate spre închinarea credincioșilor în perioada 5-10 septembrie.

Programul a fost publicat pe pagina personală de Facebook a părintelui Emil-Nedelea Cărămizaru, parohul lăcașului de cult din București. Cinstitul odor va fi adus de o delegație a Mănăstirii Cutlumuș din Sfântul Munte Athos.

Racla va fi întâmpinată sâmbătă, în jurul orei 18:00, în pridvorul bisericii, după care va fi săvârșită o slujbă de Te Deum. De la ora 18:30 va fi oficiat Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana, iar la ora 19:00 va începe Vecernia.

În perioada 6-10 septembrie, Biserica „Sfântul Gheorghe” – Nou va fi deschisă zilnic pentru închinare între orele 07:00 și 22:00.

Programul liturgic

Duminică, 6 septembrie 2026

08:30 – Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu;
09:00 – Slujba Utreniei;
10:00 – Sfânta Liturghie;
22:30 – Slujba Privegherii urmată de Sfânta Liturghie.

Luni, 7 septembrie 2026

10:00 – Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni;
18:00 – Acatistul Nașterii Maicii Domnului;
18:30 – Slujba Vecerniei dedicată praznicului Nașterii Maicii Domnului.

Marți, 8 septembrie 2026

09:00 – Slujba Utreniei;
10:00 – Sfânta Liturghie dedicată praznicului Nașterii Maicii Domnului;
18:00 – Slujba Privegherii dedicată praznicului Sfinților Părinți Ioachim și Ana.

Miercuri, 9 septembrie 2026

08:30 – Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana;
09:00 – Sfânta Liturghie din ziua prăznuirii Sfinților Părinți Ioachim și Ana;
17:00 – Taina Sfântului Maslu;
19:00 – Slujba Vecerniei.

În ultima zi, programul va începe la ora 09:00 cu Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie. De la ora 18:00 va fi săvârșit Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana, iar în jurul orei 22:00 delegația Mănăstirii Cutlumuș va pleca spre Sfântul Munte Athos împreună cu moaștele Sfintei Ana.

Parohia a precizat că, dacă după ora 22:00 vor mai fi credincioși la rând, lăcașul de cult va rămâne deschis până când ultima persoană așezată la rând va ajunge la racla cu moaștele Sfintei Ana.

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