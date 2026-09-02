Icoana Maicii Domnului „Rugul Aprins” va fi sărbătorită pentru prima dată la Mănăstirea Antim

Icoana Maicii Domnului „Rugul Aprins” va fi sărbătorită în această săptămână la Mănăstirea Antim din București, pentru prima dată după înscrierea sa în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Programul liturgic va începe joi, de la ora 17:00, cu o procesiune în jurul bisericii așezământului monahal, în cadrul căreia va fi purtat icoana. Procesiunea va fi urmată de slujba Privegherii.

Vineri, începând cu ora 08:00, vor fi oficiate Acatistul Icoanei Maicii Domnului „Rugul Aprins”, Ceasurile și Sfânta Liturghie.

Reprezentarea Maicii Domnului „Rugul Aprins” a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea Sfântului Sinod din 2 iulie. Data de cinstire a fost stabilită în 4 septembrie, când Biserica îl pomenește și pe Sfântul Proroc Moise, de care este legată relatarea biblică a rugului care ardea fără să se mistuie.

Icoana de la Mănăstirea Antim a fost adus din Rusia de un grup de monahi care s-au retras în Sfântul Munte Athos la începutul secolului al 20-lea.

Așezământul monahal este strâns legat de mișcarea isihastă „Rugul Aprins”, iar icoana a devenit în acest context un simbol al rugăciunii și al vieții duhovnicești asumate în mijlocul lumii. Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor a dedicat Icoanei Maicii Domnului „Rugul Aprins” un imn acatist, în care a exprimat dorul omului după Dumnezeu.