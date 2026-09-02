Cum arată cei 12 Apostoli adăugați recent în mozaic pe fațada Catedralei Naționale

Ștefana Totorcea
Foto creditDaniel Codrescu
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Icoana Dreptului Judecător de pe frontispiciul Catedralei Naționale a fost recent flancată de icoanele celor 12 apostoli, realizate tot în tehnica mozaicului.

„Noua lucrare întregește aspectul solemn al Catedralei, îmbogățindu-i exteriorul și oferind o pregustare a bogăției iconografice din interior”, a scris pe Instagram Daniel Codrescu, cel care coordonează pictura în mozaic de la Catedrala Națională.

Imaginile surprinse în timpul montării arată că reprezentările apostolilor sunt în mărime naturală, cât un stat de om – mai precis, fiecare icoană de apostol are 1,7 metri înălțime.

Instantaneu de la montarea mozaicului cu cei 12 Apostoli pe fațada Catedralei Naționale. În imagine este Sf. Ap. Petru. Foto: Daniel Codrescu

Șase dintre apostoli sunt în stânga Icoanei Dreptului Judecător (Deisis), cu Sf. Ap. Petru poziționat cel mai aproape de Maica Domnului.

Ceilalți șase apostoli sunt în dreapta, începând cu Sf. Ap. Pavel, poziționat cel mai aproape de Sf. Pror. Ioan Botezătorul.

Noile mozaicuri exterioare au fost gata în preajma Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2026, manifestare care reunește 2.400 de tineri și ale cărei principale evenimente sunt găzduite de Catedrala Națională.

Instantaneu de la montarea mozaicului cu cei 12 Apostoli pe fațada Catedralei Naționale. În imagine este Sf. Ap. Pavel. Foto: Daniel Codrescu
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