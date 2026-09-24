Pictorul Horea Paștina, ucenic al Sf. Dumitru Stăniloae, distins cu Ordinul „Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul”, a fost distins marți cu Ordinul „Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul” acordat de Preafericitul Părinte Patriarh ­Daniel.

Distincția a fost înmânată de Pr. Victor-Lucian Georgescu, protoiereul Sectorului 1 al Capitalei, la evenimentul de lansare a albumului retrospectiv „Horea Paștina. Punctul”, apărut la Editura Addendum cu prilejul împlinirii de către artist a frumoasei vârste de 80 de ani.

Ordinul a fost acordat pentru activitatea și disciplina artistului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel admirând arta mărturisitoare în imagine, a subliniat Părintele Protopop Victor-Lucian Georgescu.

Pictorul i-a transmis mulțumiri Patriarhului României pentru ordinul oferit, mărturisind că această recunoaștere îi întărește convingerea că pictura poate fi o formă de mărturisire a credinței și un mijloc de apropiere de Dumnezeu.

Prieten cu sfinții

La eveniment au participat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pr. prof. univ. dr. Constantin Coman, Dumitru Horea Ionescu, nepotul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, artiști și oameni de cultură.

„Horea Paștina este un pictor care lucrează în atelier întotdeauna după ce participă la Sfânta Liturghie. Nu este un moment pe care el, aflat acum la o vârstă venerabilă, îl are în vedere. Este întreaga lui activitate, de demult, de când a fost prieten cu Sfinții”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Dincolo de aceste picturi, dincolo de abordările lui, dincolo de punctul sau de piatra din capul unghiului pe care ni le reprezintă în anumite picturi recente ale lui, el vorbește despre dragostea pe care un pictor o arată față de Biserică și față de Dumnezeu.”

„Horea Paștina ne vorbește și despre culoarea care deschide porțile Împărăției lui Dumnezeu. Sunt pictori, scriitori, muzicieni, oameni care iubesc culorile, muzica și rugăciunea și care, prin ele, indiferent care sunt acestea, fără să facem acum criterii, deschid porțile Împărăției lui Dumnezeu”, a adăugat părintele episcop vicar.

Pictor filocalic

Dumitru Horia Ionescu a evocat momente importante din parcursul artistic al lui Horea Paștina și întâlnirile care au contribuit la conturarea personalității sale artistice și spirituale.

„Sunt bucuros că am ajuns în acest moment în care am posibilitatea să văd un album care prezintă întreaga dezvoltare artistică a unui pictor pe care doresc să-l definesc drept un pictor filocalic”, a spus nepotul Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

„Faptul că l-a întâlnit pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae este ceva care i-a hotărât destinul. El este cel care a rămas alături de bunicii mei după ce eu și mama am plecat în străinătate, nu ca un înlocuitor, ci ca o nouă dezvoltare a acestei relații.”

„Pictura lui Horea Paștina poartă în ea această discreție a omului care privește lumea cu răbdare și cu atenție. De aceea, cred că termenul de «pictor filocalic» exprimă ceva esențial din felul în care el a înțeles arta și existența, iar acest album este o mărturie a unui drum artistic”, a adăugat Dumitru Horia Ionescu.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul expoziției „Punctul”, cu lucrări ale pictorului Horea Paștina, deschisă până în 27 septembrie 2026 la Galeria Romană, Bd. Lascăr Catargiu nr. 1, București.