Când începe Pelerinajul la Sf. Parascheva. Vor putea fi cinstite și moaștele Sf. Cuv. Paisie de la Sihăstria

Pelerinajul la Sf. Parascheva, unul dintre cele mai mari din regiune, va debuta joi, 8 octombrie 2026, la Iași, anunță Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor.

Anul acesta, alături de moaștele Sf. Cuv. Parascheva vor putea fi cinstite și cele ale Sf. Cuv. Paisie de la Sihăstria, care a avut un rol duhovnicesc crucial în perioada ateismului de stat instaurat de regimul comunist în România.

Manifestări liturgice

Pelerinajul va debuta la Catedrala Mitropolitană din Iași la ora 06:00 dimineața, cu Acatistul Sf. Parascheva și scoaterea moaștelor în baldachinul amenajat în proximitatea sfântului lăcaș.

În data de 14 octombrie 2026, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, Sfânta Liturghie va fi oficiată, de la ora 09:00, pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locaţii.

Moaștele vor rămâne sub baldachin până joi, 15 octombrie 2026, când, în prima parte a zilei, se vor întoarce în catedrală.

Programul complet al manifestărilor liturgice, care includ sfințire de biserică, procesiuni și numeroase slujbe, se găsește aici.

Manifestări culturale

Ca element de noutate anul acesta, anul acesta Arhiepiscopia Iașilor și instituțiile culturale și academice din Iași organizează Sacrum Iaşi Art Festival, în cadrul căruia, timp de o lună, vor avea loc peste 50 de manifestări: expoziții, concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, ateliere pentru tineri, conferințe, dezbateri și mese rotunde cu invitați din țară și din străinătate.

Tema ediției inaugurale este „Creatio et Intelligentia – Între Providența Divină și Inteligența Artificială”, propunând o reflecție interdisciplinară asupra relației dintre creație, inteligență, tehnologie și responsabilitate umană. Programul detaliat este disponibil aici.

Pentru pelerini

Pe toată durat pelerinajului, în perioada 8-15 octombrie 2026, pelerinii pot cere informații la numerle de telefon 0757.57.91.00 şi 0757.033.466. De asemenea, în zilele de pelerinaj, pe portalul doxologia.ro și site-ul eparhial mmb.ro va fi afişat în timp real, non-stop, locul unde se află capătul rândului de pelerini.

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