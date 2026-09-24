Asociația Nevăzătorilor din România a aniversat 120 de ani de istorie și 70 de ani de la reînființare

Asociația Nevăzătorilor din România a aniversat joi 120 de istorie și 70 de ani de la reînființare. Manifestarea a avut loc la sediul organizației din București.

La aniversare au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai unor instituții românești și internaționale din domeniul dizabilității, membri ai comunității persoanelor cu deficiențe de vedere, reprezentanți ai filialelor din țară și colaboratori.

În deschidere, Mihai Dima, președintele organizației, a vorbit despre rolul acesteia în societate: „Asociația Nevăzătorilor din România nu este doar interfața între membrii și autorități, este și o punte între oameni, o punte care construiește și întărește o comunitate”.

Ákos Derzsi, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a subliniat buna colaborare între organizație și instituția pe care o reprezintă.

„Asociația Nevăzătorilor, prin domnul președinte, ne caută de foarte multe ori când sunt niște teme comune privind legislația sau modalitatea de aplicare a unei legislații în domeniu. Întotdeauna încercăm să găsim o cale comună de a rezolva această problemă ori prin modificare legislativă, inițiative de modificare legislativă, ori prin niște hotărâri la nivelul ministerului care să ajute această activitate”, a spus Ákos Derzsi, pentru Trinitas TV.

Istoria Asociației Nevăzătorilor din România începe în anul 1906, când Regina Elisabeta a fondat Societatea Orbilor din România.

După instalarea comunismului în țara noastră, organizația a fost desființată, însă, în anul 1956 a fost redeschisă cu numele de Asociația Orbilor din România, pentru a veni în ajutorul persoanelor cu deficiențe de vedere.