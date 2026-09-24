Primarul orașului Tesalonic, în vizită la Patriarhia Română

În ziua de joi, 24 septembrie 2026, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit, la Reședința Patriarhală din București, vizita Domnului Stelios Angeloudis, Primarul orașului Tesalonic din Grecia.

La întrevedere a participat și Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika, Ambasadoarea Greciei în România, Domnul Vasilis Gakis, Viceprimarul orașului Tesalonic pentru Cultură, Dezvoltare Turistică și Cooperare între Municipii, și Domnul Anastasis Douros, Directorul Centrului Aghioritic din Tesalonic.

După cuvântul de bun-venit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat legăturile culturale, academice și spirituale statornicite de-a lungul timpului între România și orașul Tesalonic, subliniind faptul că un număr însemnat de români, în mod deosebit studenți și cercetători în domeniul teologiei, aleg să urmeze studiile universitare în acest important centru al învățământului teologic ortodox, mulți dintre ei primind burse de studiu din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei.

Astfel, Preafericirea Sa a apreciat contribuția mediului bisericesc și academic din Tesalonic la formarea multor ierarhi, clerici și teologi români și la consolidarea relațiilor de comuniume frățească dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă a Greciei.

Totodată, Preafericirea Sa a menționat că, prin intermediul Agenției de Pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române, numeroși credincioși ortodocși din România au posibilitatea de a vizita locurile sfinte din Tesalonic și din împrejurimi, precum Sfântul Munte Athos, închinându-se la moaștele unor mari sfinți ai Ortodoxiei și aprofundând astfel legătura de prietenie dintre cele două popoare ortodoxe, care moștenesc aceeași cultură și spiritualitate bizantină.

La rândul său, Domnul Angeloudis a mulțumit pentru primirea la Patriarhia Română și a evidențiat relațiile apropiate dintre România și Grecia, inclusiv pe plan bisericesc. Totodată, Domnia sa a prezentat principalele proiecte de dezvoltare turistică aflate în desfășurare în municipiul Tesalonic, subliniind că acestea acordă o atenție deosebită valorificării patrimoniului religios și cultural al orașului. În acest context, a subliniat importanța numeroaselor monumente și obiective bisericești din Tesalonic, care atrag anual un număr însemnat de pelerini și turiști din întreaga lume, inclusiv din România.

În cadrul întrevederii, interlocutorii au evidențiat importanța dezvoltării în continuare a cooperării dintre instituțiile bisericești, academice și culturale din România și Grecia, precum și necesitatea promovării patrimoniului spiritual și istoric comun al celor două popoare.

Domnul Stelios Angeloudis și ceilalți membri ai delegației se află într-o vizită de lucru la București în perioada 24-25 septembrie 2026, pentru a promova și consolida profilul turistic al orașului Tesalonic.

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