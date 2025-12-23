12 evenimente importante din Anul Centenar al Patriarhiei Române: Retrospectivă

Anul 2025 a fost foarte bogat în evenimente importante pentru lumea creștină, pe care Agenția de știri Basilica le-a relatat cititorilor, prin intermediul sitului nostru și a celorlalte canale de comunicare în social media.

Cel mai important eveniment al anului a fost, de departe, Sfințirea Picturii Catedralei Naționale, moment de referință pentru Biserica Ortodoxă Română și societatea românească, petrecut pe 26 octombrie.

Dar acest moment nu a fost singurul demn de remarcat în anul care tocmai se încheie, în Biserica Ortodoxă Română. În continuare, Agenția de știri Basilica vă prezintă celelalte repere religioase ale anului 2025.

Aniversarea Centenarului Patriarhiei Române și proclamarea noilor sfinți

Pe 4 februarie a fost sărbătorit Centenarul Patriarhiei Române. Programul manifestărilor a inclus o procesiune cu moaștele Sfântului Apostol Andrei și ale sfinților din Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Tot în această zi a avut loc slujba de Te Deum pentru Centenarul Patriarhiei Române și pentru începutul lucrărilor Sfântului Sinod și ale Adunării Naționale Bisericești.

Un moment solemn a fost Proclamarea noilor sfinți mărturisitori, canonizați în 2024.

Tomosul Sinodal a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și Secretarul Sfântului Sinod.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a subliniat că cei 16 sfinți sunt „rodul cel mai de preț pe care Biserica noastră l-a adus în acest răstimp de 100 de ani, deoarece prin ei se arată, mai intens, lucrarea tainică a harului Duhului Sfânt în Biserica Ortodoxă Română”.

Pe tot parcursul anului, în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, au avut loc proclamările locale ale canonizărilor sfinților români canonizați în 2024, după cum urmează:

Primul Episcop român pentru Irlanda și Islanda

Luna ianuarie a fost marcată de întronizarea, la Dublin, a Preasfințitului Părinte Nectarie, în calitatea de Episcop al Irlandei și Islandei, cea mai tânără eparhie a diasporei românești.

Această eparhie, precum și Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord, a fost înființată prin decizia Sfântului Sinod din februarie 2024.

Preasfințitul Părinte Nectarie Petre a fost ales Episcop Ortodox Român al Irlandei și Islandei în luna octombrie 2024.

Un nou Episcop al Sălajului

Pe 6 aprilie, Preasfințitul Părinte Benedict a fost întronizat Episcop al Sălajului, la Catedrala „Înălțarea Domnului” din Zalău. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Preasfințitul Părinte Benedict fusese ales în această demnitate de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 27 martie.



Biografia PS Benedict poate fi consultată aici.

Sfințirea Marelui Mir

Un alt eveniment semnificativ a avut loc pe 17 aprilie, în Joia Mare: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a sfințit Sfântul și Marele Mir, eveniment dedicat Centenarului Patriarhiei Române. A fost pentru a 23-a oară, în istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Sosirea în România a moaștelor întregi ale Sfintei Împărătese Elena

La sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai au fost aduse în pelerinaj, în țara noastră, moaștele întregi ale Sfintei Împărătese Elena.

Evenimentul s-a petrecut contextul celor două hramuri ale Mănăstirii Pantocrator (județul Teleorman): „Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul” și „Duminica Mironosițelor”, dar și al Centenarului Patriarhiei Române.

A fost abia pentru a treia oară, în opt secole, când sfintele moaște au părăsit Biserica „Sf. Elena” din Veneția.

Pelerinajul s-a desfășurat în perioada 30 aprilie – 8 mai, iar sfintele moaște au fost cinstite de 90.000 de închinători.

Întronizarea primului Arhiepiscop român pentru Regatul Unit

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a fost întronizat, pe 10 mai, ca primul Arhiepiscop Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Ceremonia a avut loc în Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Enfield, Marea Britanie. Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Episcopia Irlandei și Islandei a fost înființată prin decizia Sfântului Sinod din 29 februarie 2024.

Vizita Starețului Efrem în România

Semnificativă a fost și vizita Arhimandritului Efrem, Starețul Mănăstirii Vatoped, în România, în perioada 11-16 iulie. Motivul vizitei l-a constituit aducerea la București a cinstitului cap al Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru hramul de vară al Catedralei Patriarhale.

În timpul vizitei, Starețul Efrem a fost decorat cu Crucea Patriarhală de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Starețul Efrem a vizitat și patru mănăstiri: Pasărea și Cernica (din județul Ilfov), Antim și Radu Vodă din București.

Prima Întâlnire a tinerilor ortodocși din Basarabia de Sud

Un eveniment important a fost prima ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Basarabia de Sud, organizată la Cahul, în Republica Moldova, în perioada 28-31 august.

La manifestare au participat peste 250 de tineri de pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul a fost realizat în colaborare cu Episcopia Caransebeșului.

Canonizarea a patru cuvioși români din Sf. Munte Athos

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice a decis, în zilele de 30-31 august, canonizarea cuvioșilor români Dionisie (Ignat) de la Colciu și Petroniu (Tănase) de la Prodromu.

Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul are ca zi de pomenire 11 mai, iar Sfântul Cuvios Petroniu Prodromitul va fi prăznuit pe 24 februarie.

Pe 18 octombrie, Patriarhia Ecumenică a aprobat canonizarea a încă doi români: Ieroschimonahul Nifon Ionescu Prodromitul și Cuviosul Nectarie Crețu Protopsaltul.

Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu are ca zi de pomenire 13 iulie, în timp ce Sfântul Nectarie Protopsaltul are ca dată de prăznuire 18 noiembrie.

Vizita Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I

În luna octombrie, Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a sosit în România, pentru o vizită oficială. Acesta a participat la Sfințirea picturii Catedralei Naționale, precum și la Sfânta Liturghie oficiată cu ocazia prăznuirii Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Cât s-a aflat în țara noastră, Sanctitatea Sa a primit titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” și a fost decorat de Președintele României, Nicușor Dan, cu ordinul Steaua României în Grad de Colan.

Totodată, a primit Premiul special „Constantin Brâncoveanu” al Fundației Alexandrion.

Sfințirea Picturii Catedralei Naționale

Sfințirea Picturii Catedralei Naționale a fost un eveniment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română, moment la care a luat parte Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic.

Prin acest eveniment important a fost marcată și împlinirea a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei de către Patriarhia Ecumenică.

Sfințirea Picturii a generat un adevărat pelerinaj, peste sute de mii de oameni vizitând lăcașul de cult.

Hramul de toamnă al Catedralei Naționale

Un moment important s-a petrecut pe 30 noiembrie, atunci când Catedrala Națională din București și-a serbat, hramul de toamnă: Sfântul Apostol Andrei.

Mii de persoane au ascultat Cuvântul de învățătură rostit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Preafericirea Sa e explicat legătura dintre Sfântul Andrei și credința poporului român, manifestată și prin construirea Catedralei Mântuirii Neamului.

Cu ocazia acestui praznic, racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei și baldachinul acesteia au fost scoase pentru închinarea credincioșilor, unde au rămas întreaga zi.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

