Noua biserică de la Mănăstirea Prislop va primi moaștele Sfântului Arsenie, spune Mitropolitul Laurențiu

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a anunțat că, după finalizarea lucrărilor la noua biserică mare a Mănăstirii Prislop, lăcașul de cult va primi spre ocrotire moaștele Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie.

Mitropolitul Ardealului a subliniat că ridicarea noii biserici a întâmpinat numeroase încercări, însă lucrarea continuă cu nădejde și binecuvântare.

„Ne rugăm Bunului Dumnezeu să îi ajute pe Preasfințitul Părinte Nestor și pe toți cei din Sinodia Episcopiei, pe dumneavoastră și pe credincioși să ridicăm biserica, care de mult trebuia să fie gata”.

„Ea va fi nu numai sfințită prin rânduiala sfințirii, ci va fi permanent sfințită și prin ocrotirea Sfintelor Moaște ale Sfântului Părinte Arsenie de la Prislop”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

La proclamarea locală a Sfântului Cuvios Arsenie de la Prislop au participat 28 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

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Foto credit: Doxologia.ro / pr. Silviu Cluci