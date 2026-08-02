Mântuitorul Hristos, nădejdea și bucuria celor care se află pe marea învolburată: PS Timotei Prahoveanul

„Mântuitorul Iisus Hristos este nădejdea și bucuria celor care se află mereu pe marea aceasta învolburată”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Fiecare dintre noi are o astfel de mare”, a explicat ierarhul în cuvântul de învățătură rostit la Liturghia oficiată în biserica Parohiei Huedin din Sectorul 4 al Capitalei.

„Unul o suferință grea, unul o rană adâncă, ce nu poate fi tămăduită decât de Dumnezeu. Unul are o despărțire care îl afectează în mod deosebit – de familie, de soție, de copii și așa mai departe. Alții ne arată că despărțirile de cei care mor sunt greu de purtat.”

„Toate acestea înseamnă valuri cumplite, valuri puternice, împotriva cărora noi nu putem lupta singuri, fără ajutorul lui Dumnezeu. Dacă rămânem singuri, ne asemănăm lui Petru. Ne afundăm în valurile mării și ne pasc întunericul și moartea”, a avertizat Preasfinția Sa.

„Dacă vom cere ajutorul lui Dumnezeu, așa cum, prin cuvinte simple, a cerut Petru: Doamne, scapă-mă!, înțelegând că pieirea era atât de aproape, am putea și noi să fim salvați.”

Corabia Bisericii, ferită de valurile amenințătoare

Părinții Bisericii au asemănat corabia din Evanghelie cu Biserica, a continuat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Sfântul Ioan Gură de Aur spune că toți cei aflați în corabie au șansa să străbată valurile mării, dar cei care sunt risipiți printre valuri se pot pierde, arătând importanța Bisericii, a rolului ei și faptul că la cârma acestei corăbii nu stă un om oarecare, ci stă Hristos, Care a întemeiat Biserica Lui și Care, încă dintru începutul propovăduirii Sale, S-a urcat ca într-un amvon într-o corabie care era trasă lângă țărmul Lacului Ghenizaret.”

„Valurile acestea puternice, iubiți credincioși, nu-i pot cuprinde pe cei care se află în corabie”, a subliniat ierarhul, amintind încurajarea repetată a Mântuitorului: Nu vă temeți!

„Iubiți credincioși, ajutorul pe care îl așteptăm de la Dumnezeu vine către noi în urma unei credințe puternice”, a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. „Să ne punem cu toții nădejdea în el. El este singurul care poate alunga furtuna, viforul, valurile puternice și încercările acestei vieți.”

Viața omului, corabie care nu lasă urme

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a făcut trimitere la citate din slujbele de pomenire pentru cei adormiți. În slujba Înmormântării preoților și diaconilor de mir se spune: Ce este, fraților, viața noastră? O corabie care merge pe mare fără să lase urme.

„Unii cred că sunt ambarcațiuni grele, importante, chiar uriașe. Dar realitatea este alta. Suntem toți niște bieți călători. Iar imnograful a surprins acest mare adevăr”, a remarcat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„De aceea, va trebui să cerem mereu Celui Care șade la cârma corabiei, Mântuitorul Iisus Hristos, Cel Care a întemeiat Biserica Lui, să ne ferească de valurile înalte și potrivnice, să ne dea mână de ajutor ca lui Petru și să ne facă să înțelegem că viața împreună cu El, valurile trecute împreună cu El, sunt ușor de străbătut.”

„Iar fără El, așa cum erau ucenicii până când Domnul a apărut în preajma corabiei, totul este dezolant și totul este înfricoșător. Fără Mine nu puteți face nimic. Așa le-a spus Mântuitorul ucenicilor și ne spune și nouă. Dar îndrăzniți că eu am biruit lumea, a încheiat ierarhul.

La momentul rânduit din Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l-a hirotonit diacon pe teologul Adrian Laurențiu Cârlan, pe seama Parohiei Huedin.

Sursa foto: Arhid. Andrei Duță