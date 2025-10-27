Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhia Română, decorați de Președintele României

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhia Română au fost decorați luni de Președintele României, Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Palatul Cotroceni.

Sanctitatea Sa Bartolomeu I a fost decorat cu Ordinul „Steaua României” în Grad de Colan, „în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unităţii Bisericii, dialogului interconfesional şi protecţiei mediului, precum şi pentru sprijinul acordat României în relaţia dintre Patriarhia Ecumenică şi Biserica Ortodoxă Română”, se arată în decretul semnat de Președintele Nicușor Dan.

Patriarhia Română a primit Ordinul „Meritul Cultural” în Grad de Mare Ofițer, categoria „Culte”, cu ocazia Centenarului Patriarhiei Române.

Ordinul a fost înmânat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, „în semn de apreciere pentru contribuţia majoră la viaţa spirituală, educaţională şi morală a poporului român, pentru servicii deosebite aduse consolidării identităţii culturale şi unităţii naţionale”, conform sursei citate.

O idee care a unit generații

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat importanța evenimentelor desfășurate în aceste zile la București.

„Finalizarea Catedralei Naționale și sfințirea sa reprezintă încununarea unei idei care au unit generații de români, clerici, oameni de stat sau simpli credincioși, care au dorit ca Ortodoxia românească să aibă un lăcaș reprezentativ, simbol al unității de credință și de neam, al demnității și suveranității României moderne”.

„Prin binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Sanctității Sale Bartolomeu I, catedrala devine un simbol al comuniunii ortodoxe și al afirmării spirituale a poporului român, fiind o invitație la unitate și reconciliere, la respect față de tradiții și la încredere în viitor”, a subliniat Nicușor Dan.

O punte între oameni

Președintele României a apreciat prezența Sanctității Sale în România și activitatea socială desfășurată.

„Pentru noi, cuvântul și slujirea Sanctității Voastre sunt un reper de demnitate, echilibru și fraternitate, o mărturie a fidelității față de valorile Ortodoxiei și față de valorile creștine care au stat la temelia Europei. Prin dialogul ecumenic și grija pentru mediu, prin lucrarea de pace și de apropiere între oameni, sunteți un ghid spiritual într-o lume marcată de suferință și nesiguranță”.

Totodată, Nicușor Dan a evidențiat că Biserica Ortodoxă Română a fost și continuă să fie o punte între oameni, un sprijin moral, o ancoră de pace și solidaritate.

„Această distincție marchează sfințirea picturii Catedralei Naționale și recunoaște contribuția Bisericii la păstrarea și promovarea valorilor credinței, culturii și identității naționale. Este, de asemenea o recunoaștere a meritelor indiscutabile ale Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”.

„Într-o lume aflată adesea sub semnul polarizării, Catedrala Mântuirii Neamului devine un spațiu care unește și inspiră, o expresie a credinței, a culturii și a unității noastre ca națiune”, a adăugat președintele țării.

Biserica, spațiu al libertății prin excelență

Sanctitatea Sa Bartolomeu I a evidențiat rolul esențial al Bisericii în formarea societății.

„Biserica s-a arătat a fi spațiul prin excelență al libertății, ca dar al harului dumnezeiesc, o libertate adevărată care trăiește și se exprimă ca iubire jertfelnică față de aproapele”.

„S-a spus pe bună dreptate că bisericile noastre au adus o contribuție însemnată la înfăptuirea dreptății în societate. Cerința vremurilor este ca, alături de filantropie, să existe o angajare pentru o societate dreaptă în structurile și funcționarea ei, precum și pentru promovarea unei culturi a solidarității”, a subliniat Sanctitatea Sa.

Patriarhul Ecumenic a mulțumit pentru ordinul primit, subliniind că acesta se îndreaptă către Scaunul Ecumenic de la Constantinopol, pe care îl slujește de 34 de ani.

Un semn de prețuire

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că oferirea Ordinului „Meritul Cultural” în Grad de Mare Ofițer, cel mai înalt grad care poate fi conferit unei instituții de către statul român, „reprezintă un important semn de prețuire pentru întreaga activitate desfășurată de Biserica Ortodoxă Română în promovarea valorilor spirituale, culturale și morale creștin ortodoxe”.

„În contextul unei lumi afectate de numeroase crize de ordin social, politic și economic, cooperarea dintre Biserică și instituțiile statului, în spiritul respectului reciproc și al dialogului eficient, este esențială pentru consolidarea păcii sociale și a solidarității între oameni”, a subliniat Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel i-a mulțumit Președintelui Nicușor Dan pentru conferirea acestui ordin ca semn de apreciere față de activitatea Bisericii Ortodoxe Române.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan în anul 2021, la împlinirea vârstei de 70 de ani.

