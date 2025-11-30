Sfântul Apostol Andrei, hramul de toamnă al Catedralei Naționale

Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, hramul de toamnă al Catedralei Naționale, a fost sărbătorit duminică, printr-un program duhovnicesc desfășurat la noua Catedrală Patriarhală.

Sărbătoarea a început cu slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, urmată de Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințiții Părinți Episcopi Vicari Varlaam Ploieşteanul, Paisie Sinaitul și Timotei Prahoveanul.

Cu această ocazie, cuvântul de învățătură a fost rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. Preafericirea Sa a vorbit despre misiunea Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea și despre faptul că învățătura transmisă către strămoșii noștri a rămas intactă, până în zilele noastre.

„Sfințirea locului pentru noua Catedrală Patriarhală din București s-a făcut în data de 29 noiembrie 2007, adică în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei. Iar în anul 2011, când cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei a fost adus în pelerinaj la București (25-28 octombrie), la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, mai întâi a fost înconjurată fundația noii Catedrale, ca semn de binecuvântare a începutului zidirii Catedralei Naționale”.

„În anul centenar al României Mari, 2018, la sfințirea Altarului Catedralei Naționale, a fost adusă în pelerinaj la Bucureşti mâna dreaptă a Sfântului Apostol Andrei, de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Hrisostom de Patras. Atunci, noi am precizat: Capul Sfântului Apostol Andrei a gândit (inspirat) Catedrala, iar mâna lui ne-a ajutat să o ridicăm și să sfințim Altarul acestei Catedrale. De aceea, avem o bucurie deosebită ori de câte ori când săvârșim pomenirea Sfântului Apostol Andrei, dar și când vedem Catedrala Națională ocrotită de el”, a transmis Patriarhul României miilor de credincioși prezenți.

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Evlavie și comuniune

Tot în această zi, racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei și baldachinul acesteia au fost scoase pentru închinarea credincioșilor, începând cu ora 7:00, în pridvorul deschis al Catedralei Naționale, unde se află icoana în mozaic a Sfântului Andrei.

Acestea vor rămâne spre închinare până la ora 19:00.

Miile de oameni prezenți la serbarea hramului de toamnă al Catedralei Mântuirii Neamului s-au rugat într-o atmosferă de evlavie și comuniune.

Celălalt hram al Catedralei Naționale este „Înălțarea Domnului”.

Foto credit:Basilica.ro / Mircea Florescu

