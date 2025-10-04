Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica

La Mănăstirea Cernica a avut loc Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae.

Ziua de sâmbătă a debutat cu Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Ceasurile 3 și 6, iar de la ora 09:00 a început Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Nicolae” din ostrovul Mănăstirii Cernica.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi, din care fac parte:

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Joi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit racla care va găzdui moaștele Sf. Dumitru Stăniloae.

Vineri a avut loc primirea sfintelor moaște la mănăstirea Cernica. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat legătura profundă dintre Sfântul Dumitru Stăniloae și Mănăstirea Cernica.

Sfântul Dumitru Stăniloae a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2024 având ca dată de pomenire ziua de 4 octombrie.

În contextul primei sărbători oficiale a Sfântului Dumitru Stăniloae și a proclamării locale a canonizării sale, Agenția de știri Basilica a organizat o expoziție de fotografie în aer liber intitulată „CERnica – între pământ și cer”.

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica