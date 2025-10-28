Patriarhul Ecumenic a primit premiul Special „Constantin Brâncoveanu” al Fundației Alexandrion

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a primit duminică Premiul special „Constantin Brâncoveanu” al Fundației Alexandrion pentru contribuția Sa remarcabilă la promovarea păcii și a dialogului între popoare, se arată într-un comunicat de presă al instiuției.

Înmânarea premiului a avut loc în cadrul unei ceremonii organizate în București cu ocazia vizitei Sanctității Sale în România.

La eveniment au participat ierarhi ai Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Arhidiecezei Romano-Catolice de București și ai Eparhiei Armene din România, diplomați și reprezentanți ai mediului academic și cultural.

Mesajul Sanctității Sale

Patriarhul Ecumenic și-a manifestat recunoștința pentru primirea acestui premiu, subliniind roadele bogate ale fundației.

„Noi înșine am fost binecuvântați să gustăm din roadele bogate ale lucrării Fundației Alexandrion, primind Premiul Special pentru Excelență în Promovarea Păcii și a Dialogului, în cadrul Galei Constantin Brâncoveanu din anul 2024”.

„Fundația Alexandrion face pași importanți pe acest drum al recunoașterii interdependenței noastre și al sinergiei care unește familia noastră globală. Ca Patriarh Ecumenic, binecuvântăm eforturile dumneavoastră și vă mulțumim pentru lucrarea pe care o înfăptuiți”, a încheiat Sanctitatea Sa.

Patriarhul Ecumenic l-a amintit pe fondatorul organizației, dr. Nawaf Salameh, care a fost arhonte al Patriarhiei Ecumenice.

Angajament neobosit în promovarea dialogului

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, care a prezentat mesajul Preafericirii Sale.

„Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, este o personalitate marcantă a lumii ortodoxe, recunoscută pentru devotamentul său profund față de valorile credinței creștine și pentru angajamentul său neobosit în promovarea dialogului intercreștin și interreligios”.

„Prin lucrarea sa pastoral-misionară, Sanctitatea Sa a contribuit în mod esențial la deschiderea Ortodoxiei către societatea contemporană, într-un spirit de respect reciproc și înțelegere profundă. Într-o lume marcată de multiple crize sociale, politice și economice, mesajul de unitate, responsabilitate și iubire față de aproapele, pe care Sanctitatea Sa îl propovăduiește neîncetat, rămâne o sursă de inspirație și de speranță pentru toți creștinii”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

Înaltpreasfinția Sa a transmis felicitări Fundației Alexandrion pentru organizarea acestui eveniment.

Un vis împlinit

Premiul i-a fost înmânat Sanctități Sale de Antonio Salameh, directorul Alexandrion Group și al Fundației Alexandrion.

„Sanctitatea Voastră, acest premiu ar fi trebuit, în mod firesc, să vă fie înmânat de către regretatul meu tată, Dr. Nawaf Salameh, fondatorul Fundației Alexandrion. Vă rog să-mi permiteți să vi-l ofer astăzi, în numele său, cu smerenie, respect și profundă onoare”.

„Este o seară încărcată de emoție pentru mine — primul eveniment fără tatăl meu de când a trecut la Domnul — dar, în același timp, una plină de mândrie. Știu că pentru el era un vis să vă aibă aici, printre noi, și nu voi uita niciodată momentul întâlnirii cu Sanctitatea Voastră”, a spus Antonio Salameh.

La eveniment a participat și Mircea Abrudean, Președintele Senatului României, care a apreciat activitatea Patriarhului Ecumenic.

Premiul special „Constantin Brâncoveanu” al Fundației Alexandrion a fost acordat Sanctității Sale în anul 2024 și a fost înmânat cu ocazia prezentei Sale vizite în țara noastră.

Fundația Alexandrion

Fundația Alexandrion a fost înființată ca urmare a numeroaselor activități sociale desfășurate de companiile din cadrul Alexandrion Group. Sub umbrela Fundației Alexandrion se derulează proiecte de peste 20 de ani. Fundaţia susține activ cultura din 2014, prin intermediul Premiilor Constantin Brâncoveanu și onorează excelența prin intermediul premiilor Constantin Brâncoveanu Diaspora și Constantin Brâncoveanu Internațional Awards.

Prin premiile Matei Brâncoveanu, Fundația Alexandrion recunoaște potențialul de dezvoltare al tinerilor, pentru cercetare și realizări excepționale în domeniul lor de activitate. De-a lungul timpului, Fundația și-a pus amprenta și în susținerea performanțelor sportului românesc.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou