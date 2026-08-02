Chemarea monahală, un dar neprețuit și imposibil de realizat de unul singur: Arhim. Ieremia Berbec

Arhim. Ieremia Berbec, starețul Mănăstirii Ortodoxe Române „Sf. Dimitrie cel Nou” din Middletown, statul american New York, a acordat un interviu revistei „Pentru tineri” a Mănăstirii Putna.

În convorbirea cu Iulian Tomeac, fost președinte al ASCOR Suceava și autorul interviului, arhimandritul explică ce este monahismul și cum se face alegerea de a-ți dărui astfel viața lui Dumnezeu.

„Cei care primesc acest har, exprimat prin gândul de a merge la mănăstire, trebuie să realizeze că este ceva foarte prețios, în sensul că nu este din lumea aceasta”, subliniază arhimandritul.

„În același timp, pe cât este de străin de lume, pe atât este de imposibil de împlinit prin puterile proprii ale persoanei respective, oricine ar fi ea. Este bine de știut două lucruri: unu, că este neprețuit, și doi, că este imposibil de realizat de unul singur.”

Ce este frumusețea mănăstirii

„Ceea ce face frumoasă o mănăstire, înainte de toate, este harul lui Dumnezeu”, spune starețul. „Și, ca să fie cum trebuie, călugării trebuie să-și ia în serios voturile monahale. Și mai ales votul ascultării. Unde este ascultare, acolo e harul lui Dumnezeu și acolo e o mănăstire frumoasă.”

„Și poate aici să ajungem la răspuns: mănăstirea o fac călugării frumoși.” În acest sens, părintele stareț a amintit ce a spus Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în 2004, când a vizitat Mănăstirea Putna: „Nu zidurile fac mănăstirea, ci viețuitorii fac o mănăstire”.

Monahismul în România și peste ocean

Rugat să facă o comparație între monahismul din România și cel lucrat pe alte meleaguri, Arhim. Ieremia Berbec a spus: „Nu știu dacă putem vorbi de monahism aici, în SUA. E o încercare de a face monahism, care n-a trecut încă testul timpului. Da, Părintele Efrem bineînțeles a reușit, mănăstirea lui din Arizona, Sfântul Antonie”.

„Pe de altă parte, ele nu se pot compara pentru că n-au cum să fie la același nivel. Nu se compară pentru că nu avem bătrânii, stareții. Nu poți să ai aici monahism, să am mănăstire în cazul meu, fără legătura cu mănăstirea Putna, fără legătura cu Părintele Stareț și cu părinții care se roagă. Contactul prin rugăciune și paternitatea sunt absolut vitale.”

El compară ascendența spirituală, strămoșii înduhovniciți, cu o rădăcină spirituală: „La Putna avem tradiție prin sfinți-strămoșii și părinții care au fost acolo și care s-au adăugat – să folosim un limbaj din Vechiul Testament – la neamul părinților lor. Acumulările acestea lipsesc în SUA, și în general în Occident, care este un pământ nesfințit, nepenetrat de har”.

„Această lipsă se suplinește, aici în Occident, prin Sfintele Taine, Sfânta Liturghie, în principal, și Sfânta Împărtășanie. Deci în Occident împărtășania deasă nu e un moft, ci o necesitate.”

La fel se întâmplă și cu familiile din diaspora, unde copiii nu se mai „hrănesc” din prezența familiei extinse și a valorilor ei, spune Arhim. Ieremia Berbec.

Cum îți cultivi chemarea monahală

Starețul de la Middletown a oferit și câteva sfaturi pentru cel sau cea care dorește să urmeze calea monahală: „Când acest har atinge omul, el trebuie cultivat. În formă brută, el nu garantează mare lucru; se poate pierde ușor, ca și cum n-ar fi fost. Și așa se întâmplă cu majoritatea”, avertizează el.

Chemarea monahală, acest dar, se cultivă împreună cu un duhovnic iscusit și cu Maica Domnului, spune Arhim. Ieremia Berbec.

„Sfatul pe care îl dau este acesta: încredințează acest gând Maicii Domnului. Ea să-l cultive în tine, ea să te ducă de mână până la o mănăstire, oricare ar fi aceea. Este bine ca taina să fie păstrată inclusiv față de sine, în sensul de a nu cădea în griji de tipul: Ce fac, cum fac, când fac?, pentru că analizele excesive ne pot bloca sau vătăma. Cel mai bine este să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să-L slujim din toată inima.”

„Repet, împlinirea acestui gând nu stă în puterea noastră; rugăm pe Maica Domnului și pe părintele duhovnic să ne ajute. Harul trebuie cultivat, altfel poate fi furat de cel rău, îngropat în pământ sau înăbușit de buruieni, ca și cum n-ar fi fost niciodată”, spune starețul.

Sfaturi pentru monahi

În ceea ce privește sfaturile pentru monahi, Arhim. Ieremia Berbec că, în ceea ce-l privește, se bazează exclusiv pe modelul ascultării: „Nu am nicio asceză sau virtute pe care să mă sprijin, ci doar faptul că nu am o agendă proprie, nu urmăresc un plan personal, ci sunt la dispoziție prin ascultare”.

„Aceasta este singura mea nădejde. Ascultarea îți permite să te adaptezi chiar și atunci când trebuie să ieși din tipare – să mergi off-road, cum se întâmplă în condițiile misionare. Ea te ajută să te adaptezi fără a pierde harul. Acesta este marele dar: ascultarea te face capabil să săvârșești lucrarea lui Dumnezeu oriunde și oricând.”

Al doilea sfat este ca ascultarea să fie „trăită cu dorul de chilie, cu dorința de a fi cu Dumnezeu”.

„Părintele Zaharia (Zaharou) spune că ascultarea se cere sfințită. Fără rugăciune, ascultarea devine simplă argățeală, un automatism gol. Trebuie ca măcar jumătate de oră pe zi să-ți verși inima înaintea lui Dumnezeu la chilie; această rugăciune consistentă sfințește apoi întreaga muncă de peste zi”, explică părintele arhimandrit.

Cea mai mare lucrare a monahului: monahismul însuși

Întrebat care este cea mai mare lucrare a monahului pentru lume, Arhim. Ieremia Berbec a afirmat: „Nu cred că un monah trebuie neapărat să aibă acest scop în vedere, sau să se gândească la el ca la o misiune programată. Această lucrare vine de la sine, deoarece, dacă trăiește corect monahismul, el s-a dăruit deja pe sine cu totul”.

„Marii bătrâni, precum Sfântul Siluan sau Sfântul Sofronie de la Essex, ne învață că monahul nu începe direct cu rugăciunea pentru lume. El începe cu ascultarea, iar rugăciunea pentru întreaga omenire devine finalul firesc al acestui drum, adesea fără ca monahul să își dea seama” explică el.

Ca un ultim sfat pentru monahi (și nu numai), starețul de la Middletown precizează că trebuie să fim lucrători: „Lucrătorul este cel al cărui suflet caută exclusiv mângâierea lui Dumnezeu. Dacă omul are această căutare sinceră, Dumnezeu Însuși îl va învăța ce are de făcut”.

Despre Arhim. Ieremia Berbec

În 2007, după ce a obținut doctoratul în matematică de la Universitatea din Berkeley, California – unde se află una dintre cele mai bune facultăți de matematică din lume, Arhim. Ieremia Berbec a intrat în obștea Mănăstirii Putna.

Acolo s-a format până în 2020, când a primit ascultarea de a fi stareț în America.

Foto credit: Mănăstirea Putna (deschidere articol)