Biserica este lucrarea Duhului Sfânt în viața lumii și a fiecărui om credincios: PS Varlaam Ploieșteanul

„Biserica este mai ales ceea ce nu se vede. Este lucrarea Duhului Sfânt în viața lumii și în viața fiecărui om credincios”, a amintit Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul duminică, la Mănăstirea Antim din Capitală.

Ierarhul a vorbit despre aceasta în contextul în care, în fragmentul evanghelic citit la slujbă, după minunea mersului pe apă și a potolirii furtunii de pe Marea Galileei de către Hristos, ucenicii au mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.

„Între această declarație a ucenicilor că Învățătorul lor, Iisus, este Fiul lui Dumnezeu și semnificația simbolică a corabiei – aceea de a reprezenta Biserica lui Hristos, care duce poporul lui Dumnezeu de pe marea învolburată a acestei lumi la limanul cel liniștit al Împărăției Cerurilor – există o strânsă legătură”, a subliniat Preasfinția Sa.

Credința, dar de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt

„În curând va avea loc o altă întâlnire a Mântuitorului cu ucenicii în Cezareea lui Filip. Și Mântuitorul îi întreabă pe ucenici: Cine zice lumea că sunt Eu?” a amintit ierarhul. Iar Petru răspunde: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu.

Mântuitorul îl fericește pe Petru: Nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri. „Adică nu pregătirea ta, nu înțelepciunea ta, nu priceperea ta ți-au descoperit acest adevăr”, a explicat ierarhul.

„Iată, deci, credința noastră în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu, este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt.”

„Mântuirea noastră stă în a mărturisi dreapta credință în Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și a trăi cu toată puterea inimii această credință în mesianitatea și în dumnezeirea Fiului Părintelui Ceresc, Care S-a făcut Om, ca pe noi, oamenii, să ne facă fii după har ai lui Dumnezeu”, a continuat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„S-a coborât pe pământ, ca pe noi, oamenii de pe pământ, să ne facă locuitori și cetățeni ai Raiului. De aceea, iubiți credincioși și credincioase, Evanghelia aceasta ne arată cât de importantă este Biserica și cât de important este ca noi să ne aflăm în ea.”

Biserica, o corabie pe marea învolburată a lumii

Părintele episcop vicar patriarhal a amintit precizarea Sfântului Evanghelist Matei că vântul îi era împotrivă corabiei – simbol al Bisericii lui Hristos.

„Vântul întotdeauna, așa cum ne arată istoria Bisericii, i-a stat împotrivă, fie prin lucrările demonilor, fie prin lucrările dușmanilor din afara Bisericii sau ale celor din interiorul Bisericii – cum au fost de-a lungul veacurilor ereticii, schismaticii, bârfitorii, cei care judecă Biserica, deși fac parte din ea și nu lucrează nici într-un fel spre binele Bisericii”, a spus ierarhul.

„Să nu ne smintim de vânturile care ne stau împotrivă, ci să strigăm către Hristos, ca Petru, atunci când simțim că ne scufundăm în îndoielile, în puțina noastră credință, în deznădejdea noastră: Doamne, scapă-mă!”

„Și, ca odinioară lui Petru, fiecăruia dintre noi Hristos Domnul ne va întinde o mână de salvare, pentru a ne urca, a ne ridica în nava aceasta a Bisericii Lui, ca să ne treacă de la pământ la cer și de la moarte la viață”, a încheiat părintele episcop vicar patriarhal.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Antim din Capitală. Din sobor au făcut parte Arhim. Vincențiu Oboroceanu, starețul mănăstirii, Arhimandriții Chiril Lovin și Antipa Burghelea, membri ai obștii, precum și alți clerici din obște și invitați.

Sursa foto: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene (deschidere articol)