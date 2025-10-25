Patriarhul Ecumenic a primit titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a primit, sâmbătă, titlul de „Doctor Honoris Causa” din partea Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București.

În cuvântul de mulțumire, Sanctitatea Sa a subliniat faptul că prin distincția primită este cinstită Patriarhia Ecumenică, nu persoana sa.

„Distinse oficialități, în timpul celor 34 de ani ai Patriarhatului meu am fost cinstit prin distincții și titluri de către diferite universități din lumea întreagă. Nu ca persoană, nu ca și nume eu, Bartolomeu, ci reprezentând instituția Sfântă a Patriarhiei Ecumenice”, a spus Sanctitatea Sa.

Patriarhul Ecumenic a ținut să-i felicite pe cei care au pus numele de „creștin” în titulatura instituției de învățământ superior.

„Astăzi însă simt o onoare deosebită primind această cinstire din partea Universității dumneavoastră, pentru că este prima dată în care întâlnesc o instituție universitară de rang atât de înalt, care poartă în titulatura ei și numele de creștin”.

„Țin să-i felicit din suflet pe cei care au avut inițiativa de a da aceste universități numele de Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir și chem Harul Duhului Sfânt asupra acestei instituții, asupra acestei case a literelor și a științelor, Harul Sfântului Duh care luminează pe toate”, a adăugat Patriarhul Bartolomeu..

Studenții de azi, oamenii Bisericii și ai țării de mâine

Sanctitatea Sa a încheiat cu o urare adresată tuturor studenților Universității Creștine „Dimtrie Cantemir” din București.

„Le doresc studenților care urmează cursuri aici, în această universitate, să-i ajute Bunul Dumnezeu să-și termine cu bine aceste cursuri, să devină buni creștini, buni reprezentanți ai familiei creștine, oameni aleși ai Bisericii, ai țării și ai societății din care fac parte. Vă mulțumesc tuturor pentru primirea deosebită pe care mi-ați făcut-o”, a declarat Sanctitatea Sa.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu se află la București pentru a participa la Sfințirea Catedralei Naționale, eveniment ce va avea loc duminică, 26 octombrie.

Foto credit: Mircea Florescu