Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române au sfințit pictura Catedralei Naționale

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au sfințit duminică pictura în mozaic a Catedralei Naționale.

Momentul a reprezentant una din manifestările prin care Biserica Ortodoxă Română a marcat Centenarul Patriarhiei Române și împlinirea a 140 de ani de la dobândirea autocefaliei.

Soborul slujitor a fost format din ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și 67 de preoți și 12 diaconi, iar slujba de Sfințire a fost precedată de o Liturghie oficiată de Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinatul împreună cu Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale condus de Arhid. Mihail Bucă.

Slujba de Sfințire

În pridvorul Catedralei Naționale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, Patriarhul Daniel și Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei au citit către popor trei fragmente din Sfânta Evanghelie.

Icoanele în mozaic de la intrarea în sfântul lăcaș, care îi reprezintă pe Sf. Ap. Andrei și Sf. Ap. Filip, apostolii care au creștinat teritoriile locuite azi de români, apoi ușile au fost binecuvântate cu apă sfințită de Patriarhul Daniel și unse cu Sfântul și Marele Mir de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I.

În paralel, laturile exterioare ale catedralei au fost sfințite de ierarhi români.

Pictura din altar a fost binecuvântată cu apă sfințită de Mitropolitul Emanuel de Calcedon și de Arhiepiscopul Nifon al Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, apoi unsă cu mir de cei doi Patriarhi.

În paralel, ierarhi români au sfințit pictura în mozaic din absida nordică și cea sudică.

Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României au sfințit apoi două racle din argint împodobit cu figuri aurite destinate moaștelor Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu și ale Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu.

Raclele au fost oferite stareților de la Schitul Prodromu și Chilia „Sf. Gheorghe” – Colciu, unde au viețuit cei doi sfinți. Stareții ahioriți au făcut parte, alături de alți șase părinți ucenici ai celor doi sfinți, din delegația athonită invitată la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a citit Actul de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

Din cuvântul Patriarhului Ecumenic

„Invitația frățească a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, dar și dragostea și prețuirea reciprocă, veche și statornică, care ne leagă, ne-au adus din nou din Fanarul cel pururea luminat de Dumnezeu, pe binecuvântatul pământ românesc și în orașul ocrotit de Dumnezeu, București, purtând binecuvântarea și dragostea Maicii noastre duhovnicești comune — Marea Biserică a lui Hristos din Constantinopol”, a spus Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, la final.

„Ne-au adus aici pentru a ne bucura împreună de sfințirea frumoaselor mozaicuri și a întregii iconografii a acestei mărețe Catedrale Naționale, cu hramurile Înălțării Domnului și a Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, catedrală pe care, în urmă cu șapte ani, am avut onoarea să o sfințim în mod solemn împreună cu Preafericirea Sa — deși pe atunci frigul era cumplit, cum, fără îndoială, vă amintiți! ”

„Totodată, ne bucurăm și pentru recenta canonizare de către Patriarhia Ecumenică a patru Cuvioși aghioriți de neam român, precum și pentru cele două aniversări istorice din Biserica Ortodoxă a României, respectiv: împlinirea a 140 de ani de la eliberarea ei canonică de către Biserica Mamă, prin Hotărârea Sinodală și Patriarhală și prin Tomosul de Autocefalie al vrednicului înaintaș Ioachim al IV-lea (1885), și împlinirea unui secol de la ridicarea ei la rangul și vrednicia de Patriarhie, prin Tomosul dat de Patriarhul Vasile al III-lea (1925)”, a menționat Patriarhul Ecumenic.

Sanctitatea Sa i-a dăruit Patriarhului României o cârjă.

Din cuvântul Patriarhului României

„Aducem mulțumire lui Dumnezeu că ne-a ajutat ca, de la slujba de târnosire, din anul 2018, să continuăm amplele lucrări de finisaje exterioare și pictarea la interior în tehnica mozaic”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Mulțumim Sanctității Sale care ne-a onorat cu prezenta și alături de care am săvârșit slujba de sfințire a Catedralei Naționale.”

„Prezența Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, atât la sfințirea altarului Catedralei Naţionale din Bucureşti, în anul 2018, cât și anul acesta, 2025, la sfințirea picturii acesteia, este o mărturie a unității în Ortodoxie și a sprijinului constant al Patriarhiei Ecumenice pentru libertatea administrativă și demnitatea Bisericilor locale”, a precizat Patriarhul României.

„Dragostea de sfinți a Sanctității Sale apropie mai mult Bisericile Ortodoxe surori, iar prin cei patru cuvioși români, Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Sfinții Cuvioși Petroniu, Nifon și Nectarie Protopsaltul de la Prodromu, pe care Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice i-a inclus în sinaxarul Bisericii anul acesta, 2025, în ședințele de lucru din luna august și luna octombrie, ne oferă modele concrete de comuniune și cooperare în Domnul nostru Iisus Hristos”, a mai precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Patriarhul României i-a dăruit Patriarhului Ecumenic o icoană a Sf. Ap. Bartolomeu, amintind că este prezent la slujbă în ziua de pomenire a Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir, așadar de sărbătoarea numelui de botez (Dimitrios) al Sanctității Sale.

Participanți

La ceremoniile religioase au luat parte doi actuali șefi de stat: Președinta Maia Sandu a Republicii Moldova, și Președintele României, Nicușor Dan, împreună cu întreaga familie.

De asemenea, au fost prezenți Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, împreună cu Alteța Sa Principele Consort Radu, foștii șefi de stat Emil Constantinescu și Traian Băsescu, Secretarul de Stat pentru Culte Ciprian Olinici, membri ai corpului diplomatic acreditat la București, reprezentanților ai altor culte religioase și ai multor instituții civile, administrative, sociale și culturale.

Pe esplanada din fața Catedralei Naționale au participat peste 8.000 de clerici și credincioși din eparhiile Patriarhiei Române.

Când ne putem închina în altar

Invitații din Catedrală și credincioșii din eparhii pot trece prin Sfântul Altar începând din acest moment, iar ceilalți credincioși se vor putea așeza la coadă în acest scop începând de duminică seară, de la ora 20:00.

Patriarhul Daniel a anunțat că, până în 31 octombrie inclusiv, sfântul lăcaș va fi deschis zi și noapte pentru ca toți credincioșii care doresc să se poată închina în altar.

Peste 800 de jandarmi au asigurat ordinea, alături de alte instituții de ordine.

Sfânta Liturghie și slujba de Sfințire a picturii au fost transmise în direct de cele două televiziuni naționale, TVR și Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române, în timp ce zeci de alte posturi TV au preluat semnalul.

Manifestările liturgice festive continuă în Capitală luni cu participarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu la Liturghia din ziua de pomenire a Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor și al Catedralei Patriarhale.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu